Türkiye’nin büyüme potansiyeli devam ediyor

TÜİK, 2017 yılı Mayıs ayı ‘Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,5 arttı. Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, sanayi üretimi bir miktar yavaşlasa da yıl sonunda Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyüme potansiyelinin devam ettiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Mayıs ayı ‘Sanayi Üretim Endeksi’ni yayımladı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6 arttı. Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör açıklanan sanayi üretim endeksini değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyüme potansiyelinin sürdüğünü aktaran Gözgör, hane halkı harcamaları ve ihracat büyüme rakamlarının da önümüzde süreçte belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti.

“BEKLENTİLER YILLIK BAZDA YÜZDE 5 ARTIŞ YÖNÜNDEYDİ”

Beklentilerin yıllık bazda yüzde 5 artış yönünde olduğunu ifade eden Gözgör, “Sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalırken yıllık bazda yüzde 3,5 artış gösterdi. Beklentiler yıllık bazda yüzde 5 artış yönündeydi. Maden ve taşocağı sektörü bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve imalat sanayi sektörü yüzde 2 azaldı. Geçtiğimiz ay otomobil üretimi sanayi üretimini desteklerken bu ay bu kalemin katkısının sınırlı olduğunu görüyoruz. En yüksek artış ise yüzde 9,6 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatında gerçekleşti. Yıl sonunda yüzde 5’e yakın büyüme potansiyeli taşıyan Türkiye ekonomisi için sanayi üretim rakamları belirleyici olmaya devam edecek. Mayıs ayı sanayi üretimi verisi sonrası yıl sonu büyüme beklentileri hafif yönde aşağı yönlü revize edilme ihtimali olsa da yüzde 4.7 – 5 arasında büyüme mümkün görünüyor. İhracat rakamları yükseliş eğilimini korurken, istihdam tarafında artış yaşanması büyümeyi destekleyecek önemli gelişmeler başında yer alıyor. Hane halkı harcamaları ise son 5 yılın ortalamasına yakın seyretmeye devam ediyor” diye konuştu.