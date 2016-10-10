Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 9,4 arttı.

TÜİK, 2016 yılı ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE

YÜZDE 2,2 ARTTI-

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,3 arttı.

-EN YÜKSEK ARTIŞ DAYANIKLI TÜKETİM MALI İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ-

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 32,6 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.

-İMALAT SANAYİİNDE EN YÜKSEK ARTIŞ DİĞER İMALATLARDA GERÇEKLEŞTİ-

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 38,9 ile diğer imalatlarda gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 29,0 ile mobilya imalatı ve yüzde 25,0 ile elektrikli teçhizat imalatı takip etti.

-EN YÜKSEK AZALIŞ KOK KÖMÜRÜ VE RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ-

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 6,4 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 3,1 ile içeceklerin imalatı ve yüzde 2,2 ile motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı takip etti.

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