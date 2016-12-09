Sanayi üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı.

TÜİK, 2016 yılı Ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 2 ARTTI

2016 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ DAYANIKSIZ TÜKETİM MALI İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6,6 ile dayanıksız tüketim malı imalatında gerçekleşti.

İMALAT SANAYİİNDE EN YÜKSEK ARTIŞ TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 20,6 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 12,9 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı ve yüzde 12,4 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı takip etti.

EN YÜKSEK AZALIŞ MAKİNE VE EKİPMANLARIN KURULUMU VE ONARIMINDA GERÇEKLEŞTİ

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 4,3 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 4,1 ile elektrikli teçhizat imalatı ve yüzde 2,0 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı takip etti.

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