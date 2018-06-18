Emekli bankacı Sevkan Bayrakdar, 4’üncü kişisel resim sergisini Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Sanat Galerisi’nde açtı. Bayrakdar’ın sanat aşkı sadece resimlerle de sınırlı değil.

Emekli bankacı Sevkan Bayrakdar, 4’üncü kişisel resim sergisini Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Sanat Galerisi’nde açtı 32 eseri ziyaretçilerle buluştu.

Kendisi için ressam sıfatının kullanılmamasını isteyen Bayrakdar, sanat yaşamı ve eserleri ile ilgili bilgi vererek şu ifadeleri kullandı: “Emekli olduktan sonra Türk sanat müziğinin bonası, solfeji, notası ve nazariyatını merak ettim. Ses güzelliği vardı ancak bunları da bilerek şarkı söylemek istedim.”

Sanatsever, müzikteki başarısının ardından arkadaşlarının resim yeteneğini de test etmesini istemesi ve ressam İsmail Gümüş’ü önermesi üzerine resme başladığını ifade etti.

ANNEM BİLGE BİR KADINDI

İlk sergisini Türk Amerikan Derneği’nde açtığını ve serginin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Bayrakdar, sonrasında ise Ayvazovski ödüllü ressam Cafer Örgüt’ün kendisini bir atölyede çalışırken gördüğünü ve farklı teknikler çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Sanata olan yeteneğini annesinden aldığını ve annesinden küçükken bile büyük teşvik aldığını ifade ederken, “Benim annem bilge bir kadındı. Bize hep söylediği şuydu: ‘Ben sizin elinizde şiş, tığ ya da oklava görmeyeceğim. Kitap göreceğim, resim yapacak, şarkı söyleyeceksiniz. Sizi mutfakta görmeyeceğim.’ Annemin sesi de çok güzeldi, şiir yazardı. Yeteneğim sanırım annemden geçti” dedi.

YENİLİĞE AÇIĞIM

Bayrakdar, sanatıyla ilgili olarak ise şunları dile getirdi: “Ben çeşitliliği seviyorum. Önce pastel ile başladık. Sonrasında peyzaja geçtim, natürmort ilgimi çekti, spatul çalışmaların güzelliğini fark ettim. Deniz ressamı ile çalıştığım için denizler ilgimi çekti. Arada da modern resimler yaptım. Tarzım böyle, yeniliğe hep açığım öğrenmek istiyorum ve üretmeyi çok seviyorum. Bütün insanlara tavsiyem sanatın bir dalı ile ilgilenmeleri. Ben her türlü sıkıntıya rağmen yaşamın çok güzel olduğunu ve öğrenmemiz gereken çok şeyler olduğunu düşünüyorum.”

Son olarak en çok sevdiği resmini ince fırçalar ile 6 ayda tamamladığını ifade eden Bayrakdar, titiz çalışmayı sevdiğini söyledi.