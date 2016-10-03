Sanatın kalbi Buca’da 365 gün atıyor

Buca’yı yılın 365 günü sanatla buluşturan Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi, 2016- 2017 kış dönemi etkinlik sezonunu Ekim ayında başlatıyor.

Buca, yıl boyunca konser, sergi ve birbirinden renkli gösterileri takvimine alan Merkez, İzmirli sanatseverlerin vazgeçilmez mekanı olma iddiasını bu sezonda sürdürüyor.

Tarihi dokusuyla dikkat çeken ve tüm İzmirlileri yılın 365 günü sanatla ve sanatçıyla buluşturma hedefiyle geçtiğimiz yıl kapılarını açan Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi 2016/2017 kış dönemi etkinlik sezonunun startını Ekim ayında veriyor. Yıl boyunca her gün farklı bir etkinlik, sergi veya konsere ev sahipliği yapacak olan merkez. Kış sezonunda sanatın kalbinin Buca’da atmasını sağlayacak.

3 Ekim’de İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan “Moda 360ö adlı sergiyle sezonu başlatacak olan merkez. 10 Ekim’de Mert Baycan- Ceyhun Güneş’in hazırladığı “Flamenko Gecesiö ile renkli dakikalar yaşatacak.

“Parlayan Yetenekler” serisinin yeni sezondaki ilk konuğu ise 12 Ekim’de vereceği resital ile piyanist Emre Yavuz olacak. 17 Ekim’de bbksm sanat takviminde yer alan sanatçılar ise Serdar Mamaç- Esra Kalkanoğlu olacak. 19 Ekim’de Türk Sanat Müziği konseri, 29 Ekim’de Atatürk Fotoğrafları Sergisi. 31 Ekim’de Sonat Sözer- Gizem Aksoy’un vereceği Flüt ve Arp Resitali. Belediyenin Kültür ve Sanat Merkezi’nin Ekim ayı programı içinde yer alan etkinlikler olacak.

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