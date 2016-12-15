III. TÜSGAD “GENÇLERLE BİRLİKTE” ANKARA SANAT BULUŞMASI

Tüm Sanat Galerileri Derneği (TÜSGAD) tarafından bu yıl üçüncüsü yapılan “TÜSGAD III. Ankara Sanat Buluşması” yapıldı.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 08-14 Aralık tarihleri arasında yapılan etkinliklerde sanatçı, sanatsever ve sanat dostları buluştu.

Tüm Sanat Galerileri Derneği (TÜSGAD) tarafından her yılın Aralık ayında yapılması gelenekselleşen etkinlikte bu yıl genç kuşak sanatçıları sanat ortamına kazandırmak ve sanat yaşamlarında ilerlemelerine destek sağlamak amacıyla oluşturulan seçici kurul tarafından belirlenen 20-35 yaş aralığında, akademik eğitimlerini tamamlamış ve sanatsal etkinlikler ile yoluna devam etmekte olan, genç sanatçılara yer verildi.

Resim, heykel, seramik video-art, yerleştirme vb alanlarda yüzlerce eserin sanatseverlerle buluşmasının yanı sıra Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi de çok özel sunumlar ve etkinliklerde bulundu. Ayrıca etkinlik boyunca düzenlenen çeşitli söyleşi, dinleti, performanslarla sanatın evrensel coşkusu paylaşıldı.

TÜSGAD yöneticileri tarafından yayınlanan bildiride de “ Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin güzel sanatlarda başarılı olması, ilerlemesi, yaşam biçimi ve felsefesi ile sanatı yaşaması ve gelecek nesillere de bunu aktarabilmesinin önemi ulu önder Atatürk’ün şu sözleri ile özetlenmiştir

“ Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır” Bu bilinçle Ülkemizde son dönemlerde tanımsız boyut ve yoğunlukta yaşadığımız acı deneyimlerin sonucunda, her zamankinden daha çok birlik, beraberlik, dayanışma içinde olmak ve her zamankinden daha çok çalışmak zorunda olduğumuz inancıyla tüm halkımızı sanatın buluşturucu atmosferinde gençlerimizle birlikte sanatı yaşamaya, yaralarımızı sanatla sarmaya, sanatı paylaşarak ileri taşımaya, Atatürk’ün sözlerindeki gibi “ medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı’na katkı sağlamaya davet ediyoruz” denildi.

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