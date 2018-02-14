Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti. Hafiftaş, uzun süredir Uzun zamadır kanser tedavisi görüyordu.

Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle tedaviye alınmıştı. Uzun süredir tedavi gören ünlü sanatçı Nuray Hafitaş bugün hayatını kaybetti.

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 tarihinde Ardahan ilinin bir ilçesi olan Çıldır’da doğdu. İlkokul eğitimini Taksim’de tamamladıktan sonra İTÜ ( İstanbul Teknik Üniversitei) Devlet Konservatuarı’nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak yer aldı, aynı yıl İstanbul Radyosu’nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran Türk halk müziğinin usta ismi, 100’ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Müzik kariyerinin yanı sıra naif kişiliğiyle milyonlarca insanın kalbini fethetmeyi başaran Nuray Hafiftaş’ın Bilal Ercan’la beraber “Çifte Yürek” adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.

Nuray Hafiftaş’ın Türk Halk Müziği klasik sanatçıları literatürüne girmesine neden olan özellikleri kuşkusuz sadece bunlar değil. “Eyvah Gönül” de ürettikleri eserlerden biri.

2017 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nuray Hafiftaş’a kolon ve karaciğer kanseri teşhisi konulduğu duyurulmuştu.