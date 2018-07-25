Yıl 1978.Yer Kültür Bakanlığı. Konu: Ege sahilinde uygun bir köyün “Sanatçı Köyü” haline getirilmesi. Uygun bir yer bulunduktan sonra,uygun bir proje hazırlanması ve uygulamaya konulması.

Zamanın Kültür Bakanı rahmetli Ahmet Taner Kışlalı ve Bakanlık Müsteşarı rahmetli hocam Prof. Dr.Şerafettin Turan, “Sanatçı Köyü Projesi” konuusuna öncelik ve önem verdiler.

O tarihlerde Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı olarak bu konuyla yakından ilgilendim.Müzeler genel Müdürlüğü’nden arkeologlar ve mimarlar ile APK’dan mühendisler bir araya gelerek gerekli incele ve araştırmalara başladık.

İzmir ve çevresinde projeye uygun yerler vardı.Yerinde incelemeler ve projenin tanıtılması ön çalışmaları başladı ve konu sanatçılarla paylaşıldı. Büyük bir heyecan, heves, mutluluk ve hızla başlatılan çalışmalar kısa sürdü. Çünkü o yıllarda yaşanan siyasi ortamlar nedeniyle mevcut hükumet yürümeyince proje sahipsiz kaldı.

Bazı projeler, konuya önem veren, konuyu bilen ve sahiplenen yöneticilerle hayata geçirilebiliyor. Yönetim-bütçe- uygulama ve uzman dengesi olması gerekiyor.

23 Temmuz 2018 tarihli basında şu hebri okudum: “Erdoğan istedi, Bakan Hayalet Köye’e geldi.”

Kültür ve Turizm Bakanı sayın Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ödemiş’te Bozdağ’ın eteklerinde kurulu tarihi Lübbey Köyü’nün SİT sorununa çözüm bulmak üzere yerinde incelemelrde bulunmuş. Koruma amaçlı imar planı hazırlayacaklarını ifade eden sayın Bakan, “hızlı bir şekilde çalışacaklarını, köydeki evlerin aslına uygun restore edileceğini, 44 yapı, 4 sosyal tesis bulunduğununu, Bakanlık ve Valilik işbirliğinde destek projesi hazırlayacaklarını” söylemiş…

Bu proje tam sanatçı köyü olarak değerlendirlmeye uygundur. Bu alandaki yerleşim yerleri ve çevre düzeni sanatçı köyü olacak şekilde projelendirilmeldir. Bu konuda özel bir vakıt kurulabalir ve proje vakıf aracılığı ile yürütüler, spsyal ve kültürel yardımlaşma fonlarından dış kaynaklardan da yardım sağlanabilir bir toplumsal sorumluluk objesi ve projesi olarak ele alınabilir.

Göreve yeni başlayan ve turiz sektöründe başarılı hizmetlere imza atan Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kültür ve sanat alanında da başarılı hizmetletlere imza atacağına inanarak kendisine başarılar diliyorum.SANATÇI KÖYÜ kurulması projesinin bu tarihi Lebbey Köyü’nde hayata geçirilmesinin kültür, sanat ve turiz alanına ve ülkemizin imajına olumlu bir damga vuracağına inanıyorum. yaşasın kurulacak “SAN’AT VE SANATÇI KÖYÜ.”