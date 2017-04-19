Sanatçı Bülent Kayabaş bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1945’de Eskişehir’de doğan sinema ve tiyatro sanatçısı Bülent Kayabaş, 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda profesyonel oldu, birçok tiyatro oyununda oynadı. Televizyon dizilerinde de rol alan Kayabaş, tiyatro alanında birçok ödülün sahibiydi.

Bülent Kayabaş Kimdir? (Kaynak: Wikipedi)

Osman Bülent Kayabaş (d. 25 Ağustos 1945, Eskişehir – ö. 19 Nisan 2017, İstanbul), Türk sinema ve tiyatro sanatçısı.

1945 senesinde dünyaya gelen Bülent Kayabaş aslen Eskişehirlidir.. Henüz 16 yaşındayken belediyenin tiyatrosuna girerek oyunculuğa genç yaşta ilk adımını attı. 1970 yılındaysa Semih Evin’in yazıp yönettiği ”Kara Leke” filmiyle profesyonel oyunculuğa başladı. Kısa zamanda birçok filmi kariyerine sığdırmayı başararak 70’li yıllara damgasını vurdu.

1974 yılında gösterime giren ”Karateci Kız” filminde Ferruh karakterini canlandırdı ve buradaki rolüyle bir anda dünya çapında fenomen oldu. Filmde kendisininde içinde bulduğu ölüm sahnesi için parodiler yapıldı ve Conan gibi ünlü yabancı talk şov programlarında gösterildi. Ülkemizde bir hayli popüler ”Winnie The Pooh” isimli çizgi filmde Tiger karakterine dublaj yapan ve seslendirme alanında da uzun süre tecrübesi bulunan Kayabaş en sevilen oyunculardan biridir.

1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. 2007 yılında 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis’te evlendi. 2016 yılında Sermiyan Midyat’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği absürd bir hint komedisi olan “Bir Baba Hindu” adlı sinema filminde Sermiyan Midyat ve Nicole Faria, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Ayhan Taş, Begüm Öner, Hakan Akın, Füsun Demirel, Şafak Sezer, Muhittin Korkmaz ile birlikte oynadı.

Bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören usta oyuncu, 19 Nisan 2017 tarihi itibariyle hastanede hayatını kaybetti. Bülent Kayabaş Çasod üyesidir.

1981 “Avni Dilligil” En İyi Oyuncu ödülü

Tiyatro alanında birçok ödül

Filmografi:

2000’ler:

Bir Baba Hindu – 2016

İnşaat 2 – 2014

Fırıldak Ailesi (Sabri) Seslendirme-2013

Kasaba – 2009

Vesaire Vesaire – 2008

Limon Ağacı – 2008

Hemşire Meri – 2008

Yalan Dünya – 2007

Hicran Sokağı – 2007

Çinliler Geliyor – 2006

Yalancı Yarim – 2006

Canın Sağolsun – 2005

Saklambaç – 2005

Teberik Şanssız – 2005

Pardon – 2005

Tatil Aşkları – 2004

Mürüvvetsiz Mürüvvet – 2004

Halk Düşmanı – 2004

Balans ve Manevra – 2004

Sultan Makamı – 2003

Hababam Sınıfı: Merhaba – 2003

Kırık Ayna – 2003

Tek Celse – 2001

Deli Yürek-Boomerang Cehennemi – 2001

Koltuk Sevdası – 2001

Yaralı Kurt – 2000

Tersine Dünya – 2000

Filler ve Çimen – 2000

Fasulye – 2000

1990’lar

Sen Allahın Bir Lutfusun – 1999

Aile Bağları – 1999

Kadınlar Kulübü – 1999

Salacak Öyküleri – 1998

Unutabilsem – 1998

Hollywood Kaçakları – 1996

Sevda Kondu – 1996

Süper Yıldız – 1995

Ayrı Dünyalar – 1995

Ayrı Dünyalar (2) – 1995

Çiçek Taksi – 1995

İz – 1994

Çapkın Baba – 1990

Abuk Sabuk Bir Film – 1990

Şen Sulukule – 1990

1980’ler

Talih Kuşu – 1989

Arkadaşım Şeytan – 1988

Küçüksün Yavrum – 1988

Gemileri Yakmak – 1988

Keklik Ali – 1988

Sevimli Hırsız – 1988

Zamansızlar – 1987

İşte Kadın – 1987

Son Yüzelli Metre – 1987

Son Urfalı – 1986

Tokatçılar – 1986

Ava Giden Avlanır – 1986

Sana Öyle Hasretim Ki – 1985

Köfteci Holding – 1985

Para Babası – 1985

Kızlar Sınıfı Yarışıyor – 1985

Bir Akşam Üstü – 1985

Assolist – 1985

Sensizliğe Alışacağım – 1985

Gazino Bülbülü – 1985

Fidan – 1984

Berduşlar Sosyetede – 1984

Kader – 1984

Sevginin Bedeli – 1984

Karımı Gördünüz mü? – 1984

Sevdalandım – 1984

Aptal Kahraman – 1983

Futboliye – 1983

Yıkılan Gurur – 1983

Faize Hücum – 1982

Nikah Masası – 1982

Arkadaşım – 1982

Berduşlar – 1982

Görgüsüzler – 1982

Yapışık Kardeşler – 1981

Bay Alkolü Takdimimdir – 1981

Şabancık – 1981

Şaşkın Milyoner – 1980

Devlet Kuşu – 1980

Zübük – 1980

Tabancamın Sapını Gülle Donatacağım – 1980

1970’ler

Bereketli Topraklar Üzerinde – 1979

N’Olacak Şimdi – 1979

Sev Beni – 1979

Skandal – 1979

Biz Böyle Severiz – 1979

Dokunma Yanarsın – 1979

Doyumsuzlar – 1979

Vur Vur Kaç Kaç – 1979

Koca Aranıyor – 1979

Aşk Bebeği – 1979

Yedi Kocalı – 1979

Sevimli Aşık – 1979

Yatak Hikâyemiz – 1979

Bir Öpücük Ver Bana – 1979

Kara Leke – 1979

Rezalet – 1979

Sevginin Bedeli – 1979

Pusu – 1979

Üşütük – 1978

Ne Olacak Şimdi – 1978

Sormagir Sokağı – 1978

Şeytan Köşeyi Döndü – 1978

Zor Oyunu Bozar – 1978

Yengen – 1978

Yalnız Kalp – 1978

Sımsıcak – 1978

Kabadayı Böyle Sever – 1978

Uçurum – 1978

Korkak Kahraman – 1978

Aşkın Sıcaklığı – 1978

Sıra Sana Gelecek – 1978

Hırçın Kız – 1977

İki Aşk Arasında – 1977

Yeşilçam Sokağı – 1977

Hızlı Giden Yorulur – 1977

Ne Zaman Geleceksin – 1977

Sen Ve Ben – 1977

Hayret 17 – 1975

Çapkın Kızlar – 1975

Sevimli Frankenstein – 1975

Minik Cadı – 1975

Teşekkür Ederim Büyükanne – 1975

Şaşkın Damat – 1975

Acele Koca Aranıyor – 1975

Askerin Dönüşü – 1974

Çirkin Dünya – 1974

Erkekler Ağlamaz – 1974

Ayrı Dünyalar – 1974

Bırakın Yaşayalım – 1974

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz – 1974

Kara Murat Ölüm Emri – 1974

Yüz Liraya Evlenilmez – 1974

Karateciler İstanbul’da – 1974

Yumurcak / Veda – 1974

Yaz Bekarı – 1974

Kısmet – 1974

Sığıntı – 1974

Gazi Kadın / Nene Hatun – 1973

Umut Dünyası – 1973

Güllü Geliyor Güllü – 1973

Karateci Kız – 1973

Mevlana – 1973

Acı Hayat – 1973

Soyguncular – 1973

Utanç – 1972

Gönül Oyunu (2) – 1972

Asi Gençler – 1972

Kara Leke – 1970

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