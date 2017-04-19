Sanatçı Bülent Kayabaş bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1945’de Eskişehir’de doğan sinema ve tiyatro sanatçısı Bülent Kayabaş, 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda profesyonel oldu, birçok tiyatro oyununda oynadı. Televizyon dizilerinde de rol alan Kayabaş, tiyatro alanında birçok ödülün sahibiydi.
Bülent Kayabaş Kimdir? (Kaynak: Wikipedi)
Osman Bülent Kayabaş (d. 25 Ağustos 1945, Eskişehir – ö. 19 Nisan 2017, İstanbul), Türk sinema ve tiyatro sanatçısı.
1945 senesinde dünyaya gelen Bülent Kayabaş aslen Eskişehirlidir.. Henüz 16 yaşındayken belediyenin tiyatrosuna girerek oyunculuğa genç yaşta ilk adımını attı. 1970 yılındaysa Semih Evin’in yazıp yönettiği ”Kara Leke” filmiyle profesyonel oyunculuğa başladı. Kısa zamanda birçok filmi kariyerine sığdırmayı başararak 70’li yıllara damgasını vurdu.
1974 yılında gösterime giren ”Karateci Kız” filminde Ferruh karakterini canlandırdı ve buradaki rolüyle bir anda dünya çapında fenomen oldu. Filmde kendisininde içinde bulduğu ölüm sahnesi için parodiler yapıldı ve Conan gibi ünlü yabancı talk şov programlarında gösterildi. Ülkemizde bir hayli popüler ”Winnie The Pooh” isimli çizgi filmde Tiger karakterine dublaj yapan ve seslendirme alanında da uzun süre tecrübesi bulunan Kayabaş en sevilen oyunculardan biridir.
1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. 2007 yılında 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis’te evlendi. 2016 yılında Sermiyan Midyat’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği absürd bir hint komedisi olan “Bir Baba Hindu” adlı sinema filminde Sermiyan Midyat ve Nicole Faria, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Ayhan Taş, Begüm Öner, Hakan Akın, Füsun Demirel, Şafak Sezer, Muhittin Korkmaz ile birlikte oynadı.
Bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören usta oyuncu, 19 Nisan 2017 tarihi itibariyle hastanede hayatını kaybetti. Bülent Kayabaş Çasod üyesidir.
- 1981 “Avni Dilligil” En İyi Oyuncu ödülü
- Tiyatro alanında birçok ödül
Filmografi:
2000’ler:
- Bir Baba Hindu – 2016
- İnşaat 2 – 2014
- Fırıldak Ailesi (Sabri) Seslendirme-2013
- Kasaba – 2009
- Vesaire Vesaire – 2008
- Limon Ağacı – 2008
- Hemşire Meri – 2008
- Yalan Dünya – 2007
- Hicran Sokağı – 2007
- Çinliler Geliyor – 2006
- Yalancı Yarim – 2006
- Canın Sağolsun – 2005
- Saklambaç – 2005
- Teberik Şanssız – 2005
- Pardon – 2005
- Tatil Aşkları – 2004
- Mürüvvetsiz Mürüvvet – 2004
- Halk Düşmanı – 2004
- Balans ve Manevra – 2004
- Sultan Makamı – 2003
- Hababam Sınıfı: Merhaba – 2003
- Kırık Ayna – 2003
- Tek Celse – 2001
- Deli Yürek-Boomerang Cehennemi – 2001
- Koltuk Sevdası – 2001
- Yaralı Kurt – 2000
- Tersine Dünya – 2000
- Filler ve Çimen – 2000
- Fasulye – 2000
1990’lar
- Sen Allahın Bir Lutfusun – 1999
- Aile Bağları – 1999
- Kadınlar Kulübü – 1999
- Salacak Öyküleri – 1998
- Unutabilsem – 1998
- Hollywood Kaçakları – 1996
- Sevda Kondu – 1996
- Süper Yıldız – 1995
- Ayrı Dünyalar – 1995
- Ayrı Dünyalar (2) – 1995
- Çiçek Taksi – 1995
- İz – 1994
- Çapkın Baba – 1990
- Abuk Sabuk Bir Film – 1990
- Şen Sulukule – 1990
1980’ler
- Talih Kuşu – 1989
- Arkadaşım Şeytan – 1988
- Küçüksün Yavrum – 1988
- Gemileri Yakmak – 1988
- Keklik Ali – 1988
- Sevimli Hırsız – 1988
- Zamansızlar – 1987
- İşte Kadın – 1987
- Son Yüzelli Metre – 1987
- Son Urfalı – 1986
- Tokatçılar – 1986
- Ava Giden Avlanır – 1986
- Sana Öyle Hasretim Ki – 1985
- Köfteci Holding – 1985
- Para Babası – 1985
- Kızlar Sınıfı Yarışıyor – 1985
- Bir Akşam Üstü – 1985
- Assolist – 1985
- Sensizliğe Alışacağım – 1985
- Gazino Bülbülü – 1985
- Fidan – 1984
- Berduşlar Sosyetede – 1984
- Kader – 1984
- Sevginin Bedeli – 1984
- Karımı Gördünüz mü? – 1984
- Sevdalandım – 1984
- Aptal Kahraman – 1983
- Futboliye – 1983
- Yıkılan Gurur – 1983
- Faize Hücum – 1982
- Nikah Masası – 1982
- Arkadaşım – 1982
- Berduşlar – 1982
- Görgüsüzler – 1982
- Yapışık Kardeşler – 1981
- Bay Alkolü Takdimimdir – 1981
- Şabancık – 1981
- Şaşkın Milyoner – 1980
- Devlet Kuşu – 1980
- Zübük – 1980
- Tabancamın Sapını Gülle Donatacağım – 1980
1970’ler
- Bereketli Topraklar Üzerinde – 1979
- N’Olacak Şimdi – 1979
- Sev Beni – 1979
- Skandal – 1979
- Biz Böyle Severiz – 1979
- Dokunma Yanarsın – 1979
- Doyumsuzlar – 1979
- Vur Vur Kaç Kaç – 1979
- Koca Aranıyor – 1979
- Aşk Bebeği – 1979
- Yedi Kocalı – 1979
- Sevimli Aşık – 1979
- Yatak Hikâyemiz – 1979
- Bir Öpücük Ver Bana – 1979
- Kara Leke – 1979
- Rezalet – 1979
- Sevginin Bedeli – 1979
- Pusu – 1979
- Üşütük – 1978
- Ne Olacak Şimdi – 1978
- Sormagir Sokağı – 1978
- Şeytan Köşeyi Döndü – 1978
- Zor Oyunu Bozar – 1978
- Yengen – 1978
- Yalnız Kalp – 1978
- Sımsıcak – 1978
- Kabadayı Böyle Sever – 1978
- Uçurum – 1978
- Korkak Kahraman – 1978
- Aşkın Sıcaklığı – 1978
- Sıra Sana Gelecek – 1978
- Hırçın Kız – 1977
- İki Aşk Arasında – 1977
- Yeşilçam Sokağı – 1977
- Hızlı Giden Yorulur – 1977
- Ne Zaman Geleceksin – 1977
- Sen Ve Ben – 1977
- Hayret 17 – 1975
- Çapkın Kızlar – 1975
- Sevimli Frankenstein – 1975
- Minik Cadı – 1975
- Teşekkür Ederim Büyükanne – 1975
- Şaşkın Damat – 1975
- Acele Koca Aranıyor – 1975
- Askerin Dönüşü – 1974
- Çirkin Dünya – 1974
- Erkekler Ağlamaz – 1974
- Ayrı Dünyalar – 1974
- Bırakın Yaşayalım – 1974
- Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz – 1974
- Kara Murat Ölüm Emri – 1974
- Yüz Liraya Evlenilmez – 1974
- Karateciler İstanbul’da – 1974
- Yumurcak / Veda – 1974
- Yaz Bekarı – 1974
- Kısmet – 1974
- Sığıntı – 1974
- Gazi Kadın / Nene Hatun – 1973
- Umut Dünyası – 1973
- Güllü Geliyor Güllü – 1973
- Karateci Kız – 1973
- Mevlana – 1973
- Acı Hayat – 1973
- Soyguncular – 1973
- Utanç – 1972
- Gönül Oyunu (2) – 1972
- Asi Gençler – 1972
- Kara Leke – 1970