Sanatçı adaylarına Aynur Ocak Gündoğan dokunuşu

Resim yapmaya gönül vermişlerin sergisi Trabzon Vakfı Aynur Ocak Gündoğan Resim Atölyesi yıl sonu sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi yoğun ilgi gördü.

Resim duyguları ifade edebilmenin en güzel yollarından bir tanesidir. Trabzon Vakfı Aynur Ocak Gündoğan Resim Atölyesi’nin 18 sanatçısı 140 resmiyle duygularını en güzel biçimde ifade etmişler. Milli Kütüphane sergi salonunda sergilenen resimlere 7’den 70’e herkes yoğun ilgi gösterirken, sanatçı adaylar ıda bu ilgiden oldukça memnun.

Sanatçı adaylarının bir kısmı resim sanatına çocukluğundan beri ilgi duyarken, bir kısmı ise yeteneğinin çok sonradan farkına varmış. Hocaları Aynur Ocak Gündoğan’ın katkılarını ise dile getirmeden duramıyorlar. Bir çok tür ve tarzda yer alan 140 resimde herkes kendinden bir şeyler bulabiliyor.

Sergiyi ziyaret ederek hem sergiye ismini veren ve aynı zamanda hocaları olan Aynur Ocak Gündoğan’la hem de sanatçı adaylarıyla konuştuk. Gündoğan sergiyi detaylarıyla gazetemize aktardı.

Aynur Ocak Gündoğan: Aynur Ocak Gündoğan Resim Atölyesi Trabzon Vakfı çalışanlarıyla 18 tane sanatçı adayının katılmış olduğu bir karma sergi. Açılışı Trabzon Vakfı Başkanı Birgün Aygül yaptı. Çok güzel kalabalık bir açılışımız oldu. Yıl sonu sergisi bir yıllık çalışma. Emeğimizi Milli Kütüphane’de sergilemiş olduk.

Burası ciddi, kurumsal bir yer olduğu için bizimde tercihimiz oldu. Sanatçılar çok fazla aynı zamanda resimlerde çok. Herkesin 7 ya da 8 resmini sığdırmak zorunda kaldık. Sergide 18 sanatçı adayının yaptığı toplamda 140 resim yer alıyor. Kültür Bakanlığı’nın logolarını kullandık.

SERGİYE İLGİ YOĞUNDU

Sergimize ilgi çok güzel oldu. Sergiyi Özbekistan’dan gelen Milli Kütüphaneler Konseyi, başkanları ve birçok heyet izledi. Aynı zamanda onlara Hülya hanımın resmini hediye ettik. Çok mutlu oldular, tek tek bütün resimlerin fotoğraflarını çektiler. Sergiye ayrı bir değer kattılar.

Resimlerimizi grup grup ayırdık. Her sanatçı adayımızın 7-8 adet resmini yan yana koymuş olduk. Ressamlarımız genel olarak serbest çalıştılar. Herkes kendi tarzını yansıttı. 18 kişi var farklı insanlar, farklı mozaikler içinde tarzlarını yansıttılar.

Benden yıllardır camaltı sanatını öğretmemi istiyorlardı. Bu sene camaltı öğretmeye başladım. Artık bundan sonrada insanları camaltına teşvik edip devam ettireceğim. Bir kısmı geleneksel camaltı, bir kısmı daha modern camaltı sanatları yapmaya başladı.

Sergimizde camaltı, klasik peyzajlar, natürmortlar var. Bazılarının farklı çalışma tarzları var onlara hiç karışmıyorum. Herkesin kendi tarzı olsun diye düşünüyorum. İlerleyen yıllarda kendi tarzlarını daha rahat yaratacaklardır diye düşünüyorum.

Burada gördüğünüz türler farklı farklı özetle herkes kendi tarzını yaratsın istiyorum. Bir grup arkadaşımız kendi tarzlarını yansıtarak sadece portreler üzerine çalıştı. Kadın portresi, erkek portresi, yüz ifadelerine yer verdik. Bu seri sanatseverler tarafından da özellikle çok beğenildi.

Burada yaş grupları da çok önemli. Buraya hobi amaçla gelip, devamlılık arz ediyor. Yaş gruplarımız 30-35’den başlıyor, genelde emekliler oluşturuyor. Resme gönül vermiş yıllardır resim yapan arkadaşlarımız var resimleri de yıllarla birlikte olgunlaşıyor. İki tane erkek ressam adayımız var, genellikle kadınlar oluşturuyor.

RESİM ÖĞRENİLEBİLİR

Resim kesinlikle öğrenilebilir. Hiç çizgi çizemiyorum ben, hayatımda çöp adam bile çizmedim diyenlere resim yaptırıyorum. Bu sergide de hayatında hiç resim yapmamış, resim yapamam diyen bir beyefendi var mesela ona resim yaptırdım. Gökyüzü nasıl yapılır, deniz nasıl yapılır, dağ nasıl yapılır teşvikle sevdirerek hiç resim yapmamış birisine de yaptırabilirsiniz.

Özetleyecek olursak resim öğrenilebilir. Ancak yaratıcılık başka bir şey, o yetenek kısmına giriyor. Zaten resim yapma yeteneği herkeste var ancak okullarda bir şekilde çocuklar resimlerden uzaklaştırılıyor, sevdirilmiyor bir şekilde uzaklaştırılıyor. Yoksa çocukluğundan itibaren resim yapıyorsun, eline kalem alıyorsun, yerleri halıları, duvarları karalıyorsun ama o gelişme kısmıyla ya aile ilgilenmiyor ya da öğretmenler önün kesiliyor.

Emeklilerin sonradan resim yapması içlerindeki o çocuksu sanat yapma, resim yapma aşkının ortaya çıkmasından. Yani sonradan da yapılabilir.

Sergide resimleri bulunan ressam adayları da resim sanatına nasıl başladıklarını ve tarzlarını anlattılar.

MUTLU ÇALIŞIYORUZ

Hülya Sayın: Genellikle kadınları çiziyorum. Anadolu kadınları, hüzünlü kadınlar, genç evliliklere gönderme, kadın sorunları konularım bunlar. Özgürlüğü ifade etsin diye balık, bazen evcil hayvanları yapıyorum. Ben 25 senedir çok düzenli olarak resim yapıyorum. Aynur hanımla bu yıl çalışmaya başladık. Kendisinden çok faydalandım. Her hocanın motivasyon açısından yaşamın farklı bir alanına yönlendirmesi var.

Mutlu çalışıyoruz. Çalıştığımız arkadaşlarımızla mutlu bir ortamımız var. Sadece resim yapmıyoruz, sanat konuşuyoruz, ülkenin sorunlarını konuşuyoruz, birlikte sergilere gidiyoruz, grup içinde olmanın dinamizmini yaşıyoruz. Burası bir sosyalleşme ortamı ve çok mutluyuz.

TÜM KADINLARIN YÜZÜNDE HÜZÜN VAR

Melike Erol: Bende bu sene kadın portreleri çalıştım. Kadınların yüzlerinde hüzün yakalamaya çalıştım. 5 yıldır 3 kadın arkadaş birlikte çalışıyoruz. Bu sene Aynur Ocak Gündoğan bize hocalık yapıyor. Hakikaten bu sene faydasını diğer arkadaşlarım gibi bende gördüm.

Tekniği pentür çalışması olarak adlandırılıyor. Bu sene kadınlar üzerine eğildim. Pencereden dışarı bakan veya içeride pencereden dışarısı görülen tarzda resimler yapmaya çalıştım. Anadolu kadını veya modern kadınlar, sonuç olarak tüm kadınların yüzünde bir hüzün var. Ben o duyguyu vermeye çalıştım. Hangi sınıftan olursa olsun kadına değinmeye, onun derinliğine inmeye gözlerinde, yüz ifadelerinde yakalamaya çalıştım.

Bundan sonrada portre çalışmaya devam etmek istiyorum. Konu ne olur bilemiyorum ancak portre üzerinden devam etme niyetindeyim.

Resim yapma konusunda öğretmen çok önemli. Ortaokul ve lisede benim çok iyi resim öğretmenlerim oldu. Onlar benim resimlerimi beğendiler, beni teşvik ettiler. O yıllarda şimdiki kadar yarışmalarda yoktu.

Resimlerimi yarışmalara gönderdiler. Her yarışmadan bana ödül geldi. Türkiye birinciliği geldi, Belçika’dan birincilik geldi. Her birinden bir ödül geldi, toplamda 6-7 tane ödülüm oldu. Bunlar beni çok motive eden ve gözümü açan şeyler oldu. Böyle şeyler yaşamasaydım belki bende böyle bir ilgi uyanmayabilirdi.

Bendekini ortaya çıkartmaları, resme ilgi duymam hocalarım sayesinde oldu. Küçük yaşlarda Ankara’da ki sergileri dolaşırdım. Daha sonra çalışma hayatı araya girince boşluk oldu. Ancak beynimin hep bir köşesinde oldu. Kendimi zorlayarak resim yapmak için zemini ve zamanı yaratacağım dedim ve o zamanı açmaya çalıştım. Ondan sonrada başladım. Zaten bir şeyi istedikten sonra şartlar ne olursa olsun onun üzerine gidiyorsunuz.

ZAMAN SİZE YETMİYOR

Sonrasında hocalar devreye giriyor bu yıl Aynur hocamızın olduğu gibi, kendinizi hep geliştirmeniz gerekiyor. İyi ki böyle bir konuyla ilgileniyoruz. Resim yapmak kişisel olarak bir avantaj, yapacağınız her daim bir iş var. Nerede nasıl vakit geçireceğim, zamanı nasıl geçireceğim diye düşünmüyorsunuz. Zaman size yetmiyor.

Doktor olursunuz, avukat olursunuz emekli olduğunuzda işiniz biter. Resim bir ömür boyu sürecek bir iş, sağlığınız yettiği sürece yapabilirsiniz. Mutlaka bir uğraş olması lazım. Gençliğimde başladı, yaşlılığım için bir yatırım oldu.

FOTOĞRAFLARI TUVALE DÖKÜYORUM

Gönül Özdemir: 1998 yılından beridir yağlı boya çalışması yapıyorum. Aynur Ocak atölyesinde başladım, onlarla da devam ediyorum. Kendi çektiğim resimleri yağlı boyada tuvale geçiriyorum. Sıcak ve soğuk renkleri bir arada kullanmayı seviyorum. İçlerinden hayalen yaptığım çalışmalarda var. Beğendiğim her şeyi tuvale geçirmeyi seviyorum. İlla portre, illa kadın veya natürmort çalışacağım diye kriterim yok. Güzel gördüklerimi yağlı boya kullanarak tuvale yansıtmayı seviyorum.

Emekli olduktan sonra bir hobi edinmem gerektiğini düşündüm ama resme merakım olmasına rağmen yapabileceğimi hiç düşünmemiştim. Yapabilmemde Aynur hocamızın rolü çok büyük oldu. Beni atölyeye davet etti bir kara kalem çalışmasıyla hemen yağlı boyaya geçebileceğimi söyledi. Bir kaç ay desen çalışması yaptıktan sonra yağlı boyaya başladım.

Çocukluktan gelen bir tutku değildi, resim yapamam diye düşünüyordum her zaman. Hatta okullarda bile branş ayrıldığında müziği seçmişimdir.

EN BÜYÜK ELEŞTİRMENLERİM ÇOCUKLARIM

Ülay Gürbay: Uzun yıllar bankacılık yaptım. Çocuklarım oldu resimle hiç ilgilenemedim. Seneler sonra hadi bir resim yapayım dedim. Nasıl yapabileceğimi merak ettim. Buda yaklaşık 15 yıl önce oluyor. Evde başladım, çocuklarım resimlerimi beğendi anne güzel yapıyorsun dediler. Baş eleştirmenim kızım ve oğlum. Anne şurası eksik, burası fazla diyerek bana eleştirel yaklaştılar. Baktım ki eleştirileri doğru.

Çok büyük bir şans eseri Aynur hocamla tanıştım. Bana Ülay hanım gel resme başla dedi ve başladım. 3 yıldır da resme gidiyorum. Resmim o kadar fark etti ki keşke diyorum 15-20 yıl önce başlasaydım. Yine de ne kurtardıysak kardır diye düşünüyorum, bu yaşta mutlu olmaya çalışıyorum.

Hocam fırça darbelerini beğeniyorum diyor. Resim eğitimi almadım tamamen doğaçlama yapıyorum. Ağabeyim de resim yapar. Aileden gelen bir yetenek olabilir.

Nergiz Dirlik: Camaltı yapıyorum. Geleneksel Türk resmi olan camaltını kendime göre biraz değiştirdim. Tablo havasında yapmaya çalışıyorum, yine de tabi minyatür tarzında çizgileri var.

Camaltına başlayalı 4 yıl oldu. Camaltından önce yağlı boya tablo yapıyordum. Genel olarak yağlı boya çalışıyorum ancak camaltını da çok sevdiğim için devam ettiriyorum. Camaltı derslerini Aynur hocamızdan aldım çok severek yapıyorum.

25 senedir resim yapıyorum, ilkönce Aynur Ocak Gündoğan’ın resimlerine hayran olduğum için yapmaya başladım. 25 yıldır severek yapmaya devam ediyorum.