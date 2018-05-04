AHŞABIN BÜYÜSÜ HAYATLARI DEĞİŞTİRİYOR

“Biz burada ağaçları yontuyoruz gibi görünsek de aslında burada kendimizi ve hayatımı yontuyoruz” mantığı ile yola çıkan ahşap ustası Ali Bayram ve Uzman Aile Danışmanı ve Psikolojik Danışman Vildan Üstün sanatla engelleri aşmaya devam ediyor.

Yaptığı farklı çalışma yöntemleri ile engelleri aşmaya çalışan Uzman Aile Danışmanı ve Psikolojik Danışman Vildan Üstün bu seferde Ahşap oyma sanatı ile engelleri aşmaya devam ediyor. Üstün daha öncesinde “Sanat ile engeller aşılıyor” ve “Engelli çocuklar keçe ile rehabilite ediliyor” haber başlıkları ile gazetemiz haberlerine konu olmuş ve Gazi Üniversitesi’nde yaptığı konferansta gazetemiz haberlerini ve çalışmalarını anlatmıştı.

Uzman Aile Danışmanı ve Psikolojik Danışman Vildan Üstün ve ahşap ustası Ali Bayram ile serimizin üçüncü bölümünde ise ahşap sanatının hayattaki engelleri aşmada nasıl yardımcı olduğunu haberimizde anlattık.

Ahşapla uğraşırken kendimi yeni bir dünyaya gelmiş gibi hissettim diyen Yasin ahşap sanatının kendisine neler kattığını dile getirdi; “Ahşap hayatımda unutamayacağım bir hobi oldu. Çalışmalar çok zevkli geçti. Ahşap eğitmenim Ali Bayram ile iletişimim kurs sürecinde hep iyi oldu ve gün geçtikçe ilerledi. Hayatıma giren bu ahşap dünyasında bana yardımcı oldu.”

Yasin; “Yaptığımız çalışmalarda Ali Bayram Hocam bana ahşabı önemsememi öğretti. Ahşapla beraber hayatımdaki birçok engeli aşma yollarını gösterdi. Kursların sonunda şunu öğrendim ki ahşap benim yapmam gereken bir şeymiş.

Ahşap benim saklı kalan bir yeteneğimmiş ve hocamla beraber bu yeteneğimi gün yüzüne çıkararak hayatımı renklendirmeye başladım. Bence insan hayallerini ahşapla çizmeli. Ben burada hayallerimi ahşapla çizmeye çalıştım. İçimde olan düşünceleri bir odun parçasına yansıtmak aslında çok şey yaptığımızı gördük” dedi.

Yasin bana yeni bir dünya açmama yardımcı oldu dedi fakat ben Yasin’e pek de bir şey yapmadım diyen Ahşap ustası Ali Bayram aslında insanların yeteneklerinin içinde saklı olduğunu vurgulayarak devam etti; “Ben aslında kendim için bir şeyler yaptım. Hayatta ne yaparsam kendim için yaptığımı düşünüyorum. Eğer bu yaptıklarım etrafa fayda sağlıyorsa ne mutlu bana öncelikle kendim için yapıyorum. Yasin yeni bir dünyaya gelmiş gibi hissettim dedi bu çok büyük bir kavram.”

Hayat gerçekten insanları teknolojik robotlara çevirdi

Bayram; “Aslında hepimizde bu var olan yeni dünyaları görmeme durumu var. Bazen yanından geçiyoruz bu dünyaların. Baktığımızda hepimiz hayatın içinde robot olmuş durumundayız. Geçen biri geldi. Ankara’ya iki üç günlüğüne bir göreve gelmiş Kızılay’da gezdim herkes robot gibi hocam dedi. Ben kendimi buraya sanat sokağına attım evet burası yeni bir dünyaymış” diyerek sanatın insanlara farklı dünyalara soktuğunu vurguladı.

Bayram; “Hayat gerçekten insanları teknolojik robotlara çevirdi. Herkes de bir yetenek vardır. Algılarımız bu yetilerimizi kaybettiriyor. Biz burada insanların üzerlerindeki tozları aldık. Toz almaktan da başka bir şey yapmadık ne yaptıysa Yasin kendi başarısıyla yaptı. Yasin’de kurs ilerledikçe değişmeler fark ettim. En basitinden şunu söyleyebilirim ki kurstan önce fotoğraflarda bırakın gülümsemeyi çekilmesine bile izin vermezdi. Şu an da özgüveni geldi ve kendini beğenmeyi başladı.

Artık fotoğraflarda aynanın karşısında gülümsemeye başladı. Benim için orda önemli olan ahşap üzerinde yaptıkları ya da yapamadıkları değil de ulaştığı başarıdan sonra eseriyle beraber poz vermesi oldu. Bence kurs öncesi ve sonrası en büyük değişiklik bu gülümseme oldu.

Kısacası gülen bir gözle dünyaya bakabilmesi oldu. Ahşap da yaptığı çalışmalarla yeni bir dünyaya girdi ve aslında ne kadar kusursuz ve önemli olduğumuzun farkına vardı. Beraber başarabildiğimizi gördük. İnsanların her zaman birbirlerine verebileceği bir şeyler vardır. Aslında yaptığı arabada çok güzeldi ama arabadan çok işin sonun da gülümsemesini keşfetti” diyerek ahşapla uğraşmanın Yasin’de nasıl etkiler yarattığını dile getirdi.

Diğer kursiyer Mustafa Erdem; “Ulucanlar Cezaevi’nin içinde bulunan Sanat Sokağın’daki ‘’Ahşap Baba’’ olarak bilinen Ali Hocamla beraber ahşap dersleri yaptık. Rehabilitasyon merkezine ve ahşap derslerine başlamadan önce uzun bir süredir evde yaşamanın dezavantajıyla kendimi psikolojik bir sürecin içinde buldum. Rehabilitasyon merkezinin ve Sanat Sokağı’nın etkisiyle bu süreci aşma cesaretini gösterdim” diyerek tedavisi sürecinde ahşap ile çalışmanın kendisine kattığı değerlerden bahsederek şu şekilde devam etti.

“İlk geldiğimde ellerim oldukça kötüydü. Titriyordu, bıçağı tam tutamıyordum, gücüm hiç yoktu ama sanatın rehabilitasyon da ki gücü sayesinde bende yavaş yavaş iyileşmeye başladım. Ahşapın insan ruhuna dokunduğunu gördükçe bende oluşan bu istek daha da artmaya başladı. Bir yandan rehabilitasyon sürecimde sanatın etkinliğini gördükçe daha fazla aktif yaşam düşüncesinde oldum.

Çalışma yaptıkça ellerimdeki kas etkinliğini artırdı. Ayrıca sanatta becerili olduğumu görmek özgüvenimi arttırdı. Burada yaptığım çalışmalarda bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu görmüş oldum. İstedikten sonra her şeyin başarabileceğini bir kez daha gördüm.”

Erdem; “Vildan Hocamın da her zaman dediği bir sanatla uğraşmanı çok istiyorum demesi benim ahşapla tanışmama vesile oldu. Kısacası sanatın herhangi bir alanıyla uğraşmak kişiyi hayata bağlarken, engelli bireyinde rehabilitasyon sürecinde en önemli değer taşı oluyor” dedi.

Mustafa Erdem şu açıklamalara yer verdi; “Ben buraya ilk geldiğim gün hayattan kopuk bir haldeydim burada yaptığımız çalışmalar bana bir şeyleri başarabileceğimi gösterdi. Başardıklarımla bazı engelleri geride bırakacağımı öğrendim. Ali hocanın bana kattığı pozitif bir enerji oldu. Tedavi sürecinde bana çok yardımcı oldu. Ahşabın insanın ruhuna değen noktaları var. Bir ağaca farklı şekiller vermek insanın ufkunu açıyor. Farklı düşünmemizi ve hayattaki süre gelen sorunlardan uzaklaşmamızı sağlıyor. Bir şeyler üretebilmek ve bir işe yaradığını görebilmek beni çok etkiledi.”

Ahşap ustası Ali Bayram, diğer öğrencimiz olan Mustafa için de şunları söyleyebilirim; “Mustafa geçtiğimiz günlerde beni bir yapı marketin içindeyken arayarak hocam ben bu işi devam ettirmek istiyorum nasıl malzemeler alıyım diye sordu. Benim için bu çok büyük bir mutluluk oldu. Çünkü yetileri var biz burada bu yetileri gün yüzüne çıkardık bu da başarıları da ona yeni bir hayat kazandırdı. Bu çabaların boşa gitmemisi için çalışmalarına devam etmesi gerekli.

Burada kendimizi ve hayatımı yontuyoruz

Mustafa buraya geldiği gün yetilerini yeterince kullanamıyordu. Bu yetilerini kullanmayı öğrendi. Tasarımları ve hayallerini de titiz bir şekilde ahşaba yansıtıyordu. Biz burada aslında bir işi ortaya çıkarmaktan çok bir zaman paylaştık ve birbirimizi tanıdık. Bu şekilde sosyalleşmesi ve iletişim becerileri gelişti. Yeni insanlarla tanıştı ve onları benimsedi. Biz burada ağaçları yontuyoruz gibi görünsek de aslında burada kendimizi ve hayatımı yontuyoruz” dedi.

Mustafa’nın annesi; “Mustafa buraya ilk geldiğinde hayattan kopmuş durumdaydı ve şu an da yaptıklarıyla hayatın içinde yaşamaya başladı. Kurstan sonra değişenlerini sorarsanız ilk başta yüzü gülmeye başladı. Burası Mustafa’nın dünyası oldu sizler Mustafa’yı tekrardan hayata bağladınız” diyerek düşüncelerini ifade etti.

Uzman Aile Danışmanı ve Psikolojik Danışman Vildan Üstün; “Sonsöz olarak, sanat terapisi kişinin kendi içindeki duyguları sanat yoluyla dışa vurma yöntemidir. Sanat ve sanat terapisi son yüzyılda artık psikoterapi yöntemi olarak yetişkinlerde ve çocuklar da kullanılmakta ve onlar için bir iyileşme, kendini tanıma yolu olarak destek vermektedir.

Sanatın çeşitli dallarıyla kendini ifade etme şansı bulan engelli öğrencilerimiz, sanat yoluyla sahip oldukları engele ilişkin kendilerini olumsuz anlamlandırmalarından kaynaklı olarak yaşadıkları psikolojik ve sosyal problemleri aşarak bu alanlara ilişkin iyileşme göstermişlerdir.

Çocuklarımızla yaptığımız bu çalışmalardaki hedeflediğimiz amaçlar sanatın psikolojik yönden iyileştirici özelliğini kullanmak, bu anlamda çocukların yaptıkları ürünle başarı duygusunu hissettirerek öz güven gelişimi sağlamak ve böylelikle topluma daha uyumlu bireyler olmalarında yardımcı olmaktır. Bu tür etkinlikler rehabilitasyon merkezlerinde yaygılaştırılmalı ve özel eğitim gerektiren engelli çocukların bu tür sanatsal faaliyetlerde etkin olmasının psikolojik yönde iyileşmelerinde fayda sağlayacağını umut ediyoruz” diyerek sözlerine son verdi.