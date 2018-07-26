Samsun’da Kurtuluş Savaşı sırasında bugünkü Dağköy Mahallesi’ne, Nebiyan bölgesinden gelen Rum ve Ermeni çetelerine karşı silah kuşanıp mücadele eden Fatma Çavuş’un hikayesi, aradan geçen zamana karşın hala anlatılıyor. Fatma Çavuş’un hikayesini duyanlar, mezarını ziyaret edip dua ediyor.

Samsun’da Kurtuluş Savaşı döneminde Nebiyan Dağı çevresinde Dağköy mevkiine soygun ve talan için baskına gelen Rum ve Ermeni çetelerine karşı mücadele eden Fatma Çavuş’un kentte bulunan heykeli ve mezarı yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. 19 Mayıs ilçesi Dağköy Mahallesi’nde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında mezarının yanına yapılan Fatma Çavuş heykeli de ilgi görüyor. Fatma Çavuş’un hikayesi de halen dilden dile anlatılıyor. 1897 yılında doğan ve 1963’te vefat eden Fatma Çavuş olarak bilinen Fatma Yalçın’ın mezar taşında, ‘Türk kadının kurtuluş savaşındaki başarısında Dağköylü Fatma Çavuş görev duygusunun yüceliği ile Dağköy’ün sesini duyurabildiği için 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’ye çağırılmış, fakat gidememiş, daha sonra kendisine çavuş unvanı verilmiştir’ yazısı bulunuyor. Fatma Çavuş’un hikayelerinin anlatıldığı türküler ve bir kitap da bulunuyor.