Samsung internet tarayıcısı Google Play Store'a eklendi!

Samsung’un, Samsung Internet isimli maksimum gizlilik ve güvenlik sağlayan tarayıcısı Google Play Store’a eklendi.

Samsung’un Galaxy modellerinde kullandığı Samsung İnternet tarayıcısı Google Play Store’a eklendi. Bu uygulama kullanıcılarına maksimum derecede gizlilik ve güvenlik sunuyor. Henüz tam sürümü yayınlanmayan Samsung Internet uygulamasını şuan için belli başlı cihazlar destekliyor.

Şimdilik Galaxy ve Google Nexus destekliyor

Uygulamayı şimdilik Android 5.0 ve üstü sürümlere sahip Galaxy cihazları ve Google Nexus serisi cihazlar destekliyor. Samsung Internet uygulaması bize güvenlik ve gizlilik açısından bir çok yenilik sunuyor işte o özellikler:

Güvenlik ve Gizliliğin korunmasına DuckDuckGo yardımcı oluyor

Samsung Internet uygulaması internette yaptığımız aramalar esnasında gizliliğinizi ve güvenliğinizi koruyor. Arama motoru seçeneği olarak eklenen DuckDuckGo, gizlilik odaklı bir arama motorudur.

İçerik engelleme eklentilerini kullanmanızı sağlıyor

Uygulama, İçerik engelleme eklentilerini kullanmanızı sağlıyor. Store’dan indirebileceğiniz İçerik Engelleyici programlarla, gizliliğinizi koruma ve zararlı reklamları engelleme konusunda yardımcı olacaktır. Ayrıca uygulama Web Ödemeleri API desteği ile daha güvenli ve daha kolay hale getiriyor.

Video Yardımcısı modlar arasında geçişi kolaylaştırıyor

Video yardımcısı videoları izlerken çeşitli görüntüleme modları arasında geçiş yapmanızı sağlar. Pop-up oynatıcı sayesinde videoları izlerken internette dolaşabilirsiniz. Ayrıca GearVR kulaklığı takmak gerek kalmadan doğru tarayıcıda sürükleyici videoları görebilirsiniz. Etrafa bakmak için 360 video kaydırmak için hızlıca kaydırabilirsiniz.

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