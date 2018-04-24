Samsat’da 5,1 büyüklüğünde deprem oldu 13 yaralı var. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34’te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Samsat’da 5,1 büyüklüğünde deprem oldu 13 yaralı var. Depremin yerin 9,17 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, yaptığı açıklamada, Adıyaman’ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle şu anda ilçe genelinde herhangi bir sıkıntı olduğuna dair bilginin ellerine ulaşmadığını söyledi.

İlçe genelinde arama tarama faaliyetlerine başlandığını aktaran Sezik, AFAD ekiplerinin de bölgeye intikal etmeye çalıştığını kaydetti.

Depremin ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı.

Bu arada, depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda hasar oluştu. Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, yaptığı açıklamada, Samsat ve köylerinde can kaybının yaşanmadığını, 13 hafif yaralı olduğunu ve can kaybının olmadığını söyledi.

İlçe genelinde arama tarama faaliyetlerine başlandığını aktaran Sezik, AFAD ekiplerinin de bölgeye intikal etmeye çalıştığını kaydetti.

Depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalanan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

Depremzedelerden Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, sarsıntılar nedeniyle babasına ait evin kolonlarında hasar oluştuğunu dile getirdi.

Geçen yılki depremi de yaşadığını anlatan Yılmaz, korktuklarını ifade ederek, ilçenin başka bir yere taşınmasını istediklerini belirtti.

Yılmaz, “90 yaşındaki annemle babamın yaşadığı evde zarar var. Adıyaman merkezde yaşıyordum, depremi duyunca nasıl geldiğimi inanın hatırlamıyorum. Annem ve babam evde mahsur kalmıştı, sağ olsunlar kapıyı kırıp kurtarmışlar.” dedi.

İlçe esnafından Mustafa Yakaryılmaz da deprem sırasında panik yaşadıklarını ifade etti.

Tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyleyen Yakaryılmaz, “Zaten evlerimizin çoğu boştu, kalanlar da darbe yedi. Geçen seneden beri evlere girmiyorduk. Ayakta kalan evler de gitti. Mağduruz ama Allah’tan gelene yapacak bir şey yok.” diye konuştu.

Geçen yıl da 5,5 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı

Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Peşinden çok sayıda artçı depremin de yaşandığı ilçede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları da yapıldı.

Samsat merkez ve köylerinde 2 bin 48 yapının bin 289’unun ağır hasarlı, 168’inin orta hasarlı, 542’sinin de az hasarlı veya hasarsız olduğu, buna göre ilçe merkezindeki yapıların yüzde 78’inin, köylerdeki yapıların ise yüzde 69,5’inin ağır hasarlı olduğu belirlenmişti.