Kadınlar Hentbol Süper Liginin ilk iki sırasında aynı puana sahip iki takım, son hafta maçlarını kazanırsa, şampiyonu, Süper Gençler Ligi’nden gelecek 0.3 puan belirleyecek.

HENTBOL KADINLAR LİGİNDE PUAN İSYANI

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Lig Statüsü gereği, şampiyonu belirleyecek avantaj ikinci sıradaki Kastamonu Belediyespor’da. Süper Gençler Ligi maçları tamamlanırken, Kastamonu 15, Yenimahalle 12 puan aldı. Bu puanların yüzde 10’u, A takımların puanına eklenecek.

0.3 PUANLA ŞAMPIYON

Kadınlar Hentbol Süper Liginde son haftaya girilirken, şampiyonluk yarışında ilginç bir durum ortaya çıktı. Geride kalan 25 haftada, Yenimahalle Belediyesi, elde ettiği 23 galibiyet ve aldığı 2 yenilgi sonrası 46 puan topladı ve lider durumda.

Başkent ekibi, artı 253 averaja sahip. İkinci sıradaki Kastamonu Belediyespor da 25 maç sonunda 23 galibiyet alıp, 2 kez yenilirken, artı 192 averajla, 46 puan topladı.

Ligin son haftasında, lider Yenimahalle Belediyesi, deplasmanda, 9. sırada bulunan Üsküdar Belediye ile Kastamonu Belediyespor ise kendi evinde 7. durumdaki Adana Şakirpaşa ile karşılaşacak. İki takımın maçlarını kazanması halinde, puanları eşit olacak. Genel averajda rakibine göre avantajlı olan Yenimahalle Belediyesi, ikili averajda da önde.

Ligde, Kastamonu’da oynanan maçı Yenimahalle Belediyesi 26-23, Ankara’da oynanan müsabakayı ise Kastamonu Belediye 29-27 kazandı. Ancak statü gereği, tüm bunlar bir anlam ifade etmeyecek ve Bayanlar Süper Gençler Liginden gelecek puanlar şampiyonu belirleyecek. Bu durumda, avantaj Kastamonu Belediyespor’a geçecek ve şampiyon Kastamonu temsilcisi olacak.

GENÇLERİN YÜZDE 10 PUANI EKLENECEK

Geride kalan sezonlarda play-off uygulanırken, federasyon yönetimi bu sezon lig etabının play-off’suz oynanması yönünde statü hazırladı. Statünün müsabaka sistemi bölümünde; Süper Gençler Ligi’nde elde edilen toplam puanın yüzde 10’u, Süper Ligde elde edilen toplam puana eklenerek Bayanlar Süper Lig sezonu sıralaması belirlenecektir.

Lig sıralaması sonucunda ilk üç sırada yer alan takımlar Avrupa kupalarına katılır, son üç sırayı alan takımlar ise Bayanlar Süper liginden bir alt Lige düşer, ibaresi yer alıyor.

Deplasmanlı Süper Gençler Hentbol Ligi, A takım fikstürüne göre tek devreli turnuva usulüne göre 3 bölümde oynandı. Üçüncü bölüm müsabakaları, 27 Nisan – 1 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı ve sezon tamamlandı.

Bayanlar Süper Gençler Ligi’ni, Kastamonu Belediyespor 15 puanla 7. sırada, Yenimahalle Belediyespor ise 12 puanla 9. sırada tamamladı. Yüzde 10 puan hesabına göre, Kastamonu Belediye Süper Genç Takımı, A takıma 1.5, Yenimahalle Belediye Süper Genç Takımı ise A Takıma 1.2 puan kazandırdı. Bu puanlama sonrasında, ligin son maçı öncesinde avantaj Kastamonu Belediyespor’a geçti.

ELER: “ŞAMPIYONU DEĞIL SIRALAMAYI BELIRLEMELI”

Yenimahalle Belediyesi Antrenörü Serdar Eler, statünün, hentbola yatırım yapan, branşın gelişimi için çaba harcayan ve hedef belirleyen kulüp yönetimlerini, teknik adamlarını ve oyuncularını olumsuz yönde etkileyeceğini belirtip, “Gençleri teşvik etmek, kulüpleri genç oyunculara yönlendirmek ve onları A takımlara hazırlamak elbette önemli, elbette değerli.

Ancak, onların getireceği puanlar, lig sıralamasını etkilemeli, şampiyonu belirlememeli. Play-off turunda kim güçlüyse o kupayı kazanmalı. Bir sezonun emeği, bir sistem hatasına kurban edilmemeli” diye konuştu.

Kendi yaşadıkları durum ile Kastamonu Belediye ya da başka bir takımın da karşı karşıya kalabileceğini dile getiren Eler, şunları söyledi:

“Evet statü sezon başında belirlendi. Ancak şu an için ortaya olumsuz bir tablo çıkarmış durumda. Gençler Liginin üçüncü bölüm müsabakaları Ankara’da oynandı. Bazı takımlar, sahaya çıkaracak oyuncu bulmakta bile zorlandı.

Maç skorları da zaten aradaki güç dengesini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Böyle bir ortamda tamamlanan ligde elde edilen puanların, Süper Ligin şampiyonunu belirlemesi çok da adaletli durmuyor.

Ligde, hem genel hem de ikili averajda üstünlük sağladığımız, kupada elediğimiz rakibimiz, bizi, şampiyonluk yarışında bu sistem sayesinde geçmiş olacak. Şimdi tek beklentimiz, Kastamonu’nun son maçta puan yitirmesi ancak o da çok mümkün görünmüyor. Şampiyonluğu kaybedersek, bir bile değil, sadece 0.3 puanla kaybetmiş olacağız”

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