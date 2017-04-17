Şampiyonluk turu Kayseri'de

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, ligde son iki haftaya girilirken, şampiyonluk turunu Kayseri’de atmayı amaçladıklarını, bundan sonraki hedeflerinin de kesinlikle Süper Lig’e çıkmak olduğunu söyledi.

Kayseri’de oynanacak Erciyesspor maçına taraftarlarının yoğun bir şekilde katılım göstereceğini belirten Yiğiner, “Maçın Kadir Has Stadyumu’na alınması için çalışma başlattık.

Bu konuda olumlu bir karar çıkarsa o stadyumu dolduracağımıza inanıyorum. Şampiyonluk turunu hep beraber Kayseri’de atacağız” dedi. Sarıyer takımına da övgülerini sunarak kendilerini kutlamak istediğini ifade eden Yiğiner, “Bizim beceremediğimizi onlar başardı ve takipçimiz Gümüşhanespor’u yenerek bize şampiyonluk kapısını açtı” şeklinde duygularını dile getirdi.

“Amacımız ve hedefimiz Süper Lig”

Ankara’da Ankaragücü üzerine ciddi bir aidiyet duygusunun oluştuğunu ifade eden Yiğiner, “Ankara halkı, Ankaragücü’ne sahip çıkıyor. Taraftarlarımız, Kastamonu’da kendisine ayrılan 220 kişilik yeri doldurdu, 1000 kişi de dışarıda takımını destekledi.

Maçı izleyemeyeceklerini bildikleri halde takımının peşinden geldiler. Hepsinden Allah razı olsun. Ankara’da bu birlik ve beraberlik olduğu sürece Ankaragücü en kısa sürede Süper Lig’e çıkacaktır. Amacımız ve hedefimiz bu. Ankara’da bu konuda ciddi bir aidiyet duygusu oluştu. Her tarafta Ankaragücü armalı pankart ve afişler görüyoruz. Ankara’ya sinerjiyi, Ankaragücü getirdi.” dedi.

Kadir Has Stadyumu girişimi

Sezon boyunca maçlarını, Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha’da oynayan Kayseri Erciyesspor’un Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın Kadir Has Stadyumu’na alınması için başvuruda bulunduklarını söyleyen Yiğiner, “Haftaya Kayseri Erciyesspor ile oynayacağımız karşılaşmayı, Kadir Has Stadyumu’na aldırmak istiyoruz.

Bu konuda olumlu bir karar çıkarsa çok iyi olacak. Taraftarlarımızın, o stadyumu dolduracağını düşünüyorum. Şampiyonluk turunu hep beraber Kayseri’de atacağız. “ diye konuştu.

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