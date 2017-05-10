Şampiyonluk Kupası, şampiyon berberde

2016-2017 sezonu Efeler Ligi Şampiyonu Halkbank Erkek Voleybol Takımı, basın kuruluşlarından büyük ilgi görüyor.

Bu yoğun tempo arasında önceden verilmiş bir söz de yerine getirildi; Şampiyonluk kupası, başta Kulüp Başkanı Selahattin Süleymanoğlu olmak üzere, oyuncular ve teknik heyetin devam ettiği kuaför salonuna getirildi.

Kendisi de ‘Avrupa Şampiyonu kuaför’ unvanlı Sezai Kara, “Halkbank ile tanışıklığımız yıllar öncesine dayanıyor. Hem Sayın Başkan Selahattin Süleymanoğlu, hem sporcu ve teknik heyet bize geliyor.

Biz de kafalarını rahatlatıyoruz! Bir şeye oraklanıyorsanız, kafanız rahat olmalı! Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Sayın Başkan da kupayı buraya getirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şampiyonluk için kutluyor, bir sonraki sezon için de başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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