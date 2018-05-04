Avrupa Birliği’nin finansal desteği ve UNICEF’in ortaklığıyla Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından yürütülen proje kapsamında mülteci çocuklar, Beştepe Tesisleri’mizde futbolcularımız ile buluştu.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin Altındağ Al Farah (Mutluluk) Çocuk ve Aile Merkezi’ndeki 12 çocuk, şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan futbolcularımız ve teknik ekibimiz ile bir araya geldi. Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanın öncesinde gerçekleşen buluşmaya katılan ve sarı-lacivertli atkılar takan çocuklar, antrenman sahasının girişinde tek tek futbolcularımız ile tokalaşarak şampiyonluktan dolayı tebrik etti.

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’a çiçek takdim eden mülteci çocuklar, takımımıza baklava ikram ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.