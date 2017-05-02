Şampiyon Ankaragücümüz

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta Lig’in son haftasında 19 Mayıs Stadyumu’nda Hatayspor ile oynayan Ankaragücü, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Aldığı galibiyetle puanını 72’ye çıkaran Ankaragücü şampiyonluğunu ilan ederek, 20 bin taraftarı ile birlikte Şampiyonluk kupasını kaldırdı. Karşılaşmada Ankaragücü gollerini 26. dakikada Enes Kubat ve 72 dakikada Kenan Özer kaydetti.

Ankaragücü karşılaşmaya şu 11 ile çıktı: Altay Bayındır, Cenk Kaplan, Metin Aydın, Hurşit Taşcı, Çağatay Çeken, Orhan Gülle (52 Ferhat Çulcuoğlu), Emre Şahin, Muhammed Gönülaçar, Erhan Şentürk (63 Ahmet Can Arık), Kenan Özer, Enes Kubat Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Usta, sahanın ortasına kurulan platformda yapılan törenle, kupayı Serkan Balcı’ya verdi.

Futbolcular, teknik ekip, Başkan Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, bütün tribünleri dolaşarak şampiyonluk sevincini stadı tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlarla paylaştı.

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