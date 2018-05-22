Yürüyüşte geçtiğimiz yıl sekiz Türkiye rekoru yenileyen Salih Korkmaz, Mersin’de 20,000 metre yürüyüşte pist U23 rekoru kırdı.

Başarılı yürüyüşçü Salih Korkmaz, Mersin’deki Süper Lig 1. kademe müsabakaları esnasında ilk gün seans sonunda gerçekleştirilen 20,000 metre pist yürüyüş deneme müsabakasından rekorla çıkmayı başardı. 21 yaşındaki Korkmaz, 1:28:07.46’lık derece yaptığı 20,000 metrede Ahmet Çakan’a ait 17 yıllık 23 yaş altı pist rekorunu 18 dakikadan fazla geliştirdi. Çakan’ın rekoru, 1:46.35 olarak 2001 yılının 13 Mayıs tarihinden bu yana Türkiye rekorları listesindeydi.

Seyrek yarışma yapılan bu dalda uzun yıllardır listede duran rekoru eline geçiren Salih, böylece U23 grubundaki beş yürüyüş rekorunun dördüne sahip oldu. Salih Korkmaz, U23’te daha önce pistte 5000 metre ve 10,000 metre, yolda ise 20 kilometre rekorlarını kırmıştı.