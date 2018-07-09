İZMİR’in sakin şehir unvanlı kenti Seferihisar’da ilçe belediyesi tarafından kırsal Turgut Mahallesi’nde 3 dönümlük arazide başlatılan lavanta üretimi, vatandaşların da katılımıyla 50 dönüme ulaştı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Amacımız önce ilçemizdeki vatandaşlara yeni bir iş kolu sağlayıp, üretilen ürünlerin yurt dışına ihracatını sağlamak” dedi.

Seferihisarlı üreticilere alternatif ürün olarak 2015 yılında kırsal Turgut Mahallesi’nde ilçe belediyesi tarafından ekimi yapılan lavantaların hasadı sürüyor. ‘Başka bir tarım mümkün’ anlayışıyla Isparta’dan alınan 4 bin lavanta fidesiyle 3 dönümlük arazide başlanan üretim, vatandaşların da katılımıyla 50 dönüme kadar ulaştı.

​’AMAÇ TOPRAĞA GERİ DÖNDÜRMEK’

Katma değeri yüksek ürünlerin üretimini yaygınlaştırmak istediklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer, “Bundan üç sene önce Isparta’dan fidelerimizi getirip bu bahçeye diktik. Niyetimiz bu bereketli topraklarda katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek. Çünkü burada zeytin, mandalina ve asma bahçeleri var. Lavanta gibi kuşkonmaz gibi ürünlerin katma değerleri daha yüksek ve pazarları güçlü. Biz de üreticimizi bu ürünlerle buluşturmak istedik. İlk hasadımızı da festivalle kutladık. Verimli bir üretim süreci yaşıyoruz. Şu anda 50 dönüme yakın bir alanda vatandaşlarımızın da katılımıyla lavantayla bahçelerimiz buluştu. Lavanta yağı, sabunu, kolonyasını, suyunu belediyemizin desteğiyle ürettirmeye çalışıyoruz. Böylelikle tekrar üretime dönmelerini, topraktan kopanların tekrar toprağa dönmelerini, köylerinden kopanların tekrar köylerine dönmelerini sağlıyoruz. Burada vatandaşın ürettiği lavantanın damıtılması, yağının çıkartılmasına ve ürüne dönüşmesine, marka değeri kazanmasına destek oluyoruz. Amacımız önce ilçemizdeki vatandaşlara yeni bir iş kolu sağlayıp, üretilen ürünlerin yurt dışına ihracatını sağlamak. Bu biraz süreç içerisinde gerçekleşecek” dedi.

Turgut Mahallesi Muhtarı Tuncay Topuz, köylülerin her geçen gün lavanta üretimine ilgi gösterdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Belediyemiz deneme amaçlı bir lavanta ekimi yaptı. Çok iyi bir öncülükle köyümüze kazandırıldı. Şu anda köylümüzün ilgisi oldukça fazla ve 50 dönüme yakın alanda ekim yapılıyor. Üreticimiz lavantanın para ettiğini artık gördüğü için üzerinde duruyor. Sebze ve meyve tarzı ürünlerin masrafı ve gideri fazla. Lavanta da ise işçiliği kolay, çok masrafı yok.”

Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Şerafettin Budak ise yaptıkları üretimle ülke ekonomisine ciddi derecede katkı sunduklarını söyleyip, “Ülkemizde yüzde 35’i ithal edilen lavanta ürünlerinin parasının ülkemize kalması çok önemli. Bu bakımdan üretimi daha da çok arttırmak istiyoruz. Çünkü lavantanın katma değeri oldukça yüksek” dedi.