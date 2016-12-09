Şairliğini gizleyen siyasetçi

88 yaşında kaybettiğimiz değerli siyaset adamı İsmet Sezgin aynı zamanda iyi bir şairdi. Ama uzun yıllar bu özelliğini, bu yeteneğini gizledi.

Aktif siyaseti bıraktıktan sonra bir röportajında “Şairliğinizle neden geç tanıştık” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“50 yıldan fazla süredir şiir yazıyorum ve okuyorum. Ama bizde kamuoyu şiirle devlet adamlığını pek bağdaştırmaz.

1970’lerde para yoktu, ‘Maliye’nin başına geç’ dediler. Sonra askerlerle ilişkiler sıkıntılı diye Milli Savunma Bakanı, ‘Terör var’ diye İçişleri Bakanı olduk.

Doğal olarak kamuoyunda ciddi devlet adamı diye algılandım. Bu görevler ciddiyeti gerektiriyordu. Oysa ben 1950’den beri şiir yazıyordum. Şiir kitabı çıkarırsam insanlar garipser diye çok tereddüt ettim.”

Şiirlerini ancak 2006 yılına gelindiğinde, “Bir Uzun Soluktu Yaşam” isimli kitapta yayımladı Sezgin.

Bu kitapta 1960’lı yıllarda, “I Found My Love in Portofino” şarkısı eşliğinde dans ettiği gizli aşkı için yazdığı “Portofino” isimli şu şiir de yer alıyor:

“Ama sen yoksun / Hiç gelmeyeceksin / Boşalan bardaklarımda arayacağım seni / Gözlerin gelecek aklıma kocaman kocaman / Dudakların kor gibi / Sesin kulaklarımda çınlayacak / Yaşadığını bileceğim / Ve yeniden geliş için evrene / Bir şarkı olacak dudaklarımda / Ben aşkımı Portofino’da buldum / Portofino’ya yağmur yağıyordu / Sarhoştuk sırılsıklamdık / Saçlarından alnına inen yağmur damlalarında Liza’nın / Evrenim ışıyordu / Mutluluğumuza türküler yakıyordum / Dudaklarımda buruk bir lezzeti vardı / Aşkını, yaşamanın…”

Sezgin, ölen kardeşi Refet Sezgin için de “Kardeşime Mektup” ismiyle şu şiiri yazmış:

“Sizin dünyanız nasıl kardeşim? / Yarı aç, yarı tok mudur insanlar? / Kazarlar mı birbirlerinin kuyularını? / Dökerler mi kanlarını? / Dolar taşar mı ırgat pazarları? / Sokaklar işsiz gençlerle mi dolu? / Açlık kol gezer mi günler boyu? / Sıtmadan ölür mü her yıl binlercesi? / Topraklar çatlar mı susuzluktan? / Barış, dostluk, kardeşlik düşleri / Hapislerde mi çürür? / Sevgiden böylesine yoksun mu insanlar? / Böyle değildir değil mi kardeşim? / Rahat uyu! / Sen mutluluklar ülkesindesin.”

İsmet Sezgin de şimdi kardeşiyle ve ondan önce göçen tüm sevenleriyle birlikte o “mutluluklar ülkesi”ne gitti…

Orada nurlar içinde mutlu olması dileğiyle…

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