Tam bir yumurta ikizleridir..!

Bir ipte bir cambaz olur, gel gör ki, bu topraklarda ipe iki cambaz çıkar.

Biri sahtekâr, diğeri tamahkâr.

Bir müddet ip üstünde oynarlar, sonunda çarpışırlar aşağıya düşen hep tamahkâr olur.

Sahtekâr bir yolunu bulup bulutları bile yol yapar..!

Şimdi soru – yorum:

Yatırılan 200.000 ₺ karşılığı ayda 50.000 ₺ faiz – gelir her neyse nasıl getirir?

Dünyanın sayılı ekonomistleri bir araya gelseler, böyle bir kazanç sisteminin denklemini çözebilirler mi?

Bir zamanlar, 1979 – 1981 yılları aralığında “Banker” furyası vardı, 100 bin liraya, ayda 12 bin lira gelir veriyorlardı, millet akın akın evini, arabasını satıp para yatırıyordu.

Sonuç hüsran, yıkım ve intiharlar…

Sistemde gevşek zincir halkalarından birisi kopunca, hayal âlemi de sonlanıyordu.

Geçmişten ders almak yok, aklı yetenlerin sözlerini dinlemek hiç yok, eee sonucuna katlanmakta kendi kaderleri olmaktadır.

Hayali adadan mülk, çiftliklerden sanal hayvan satanlar bu gidişle ve tamahkârlığın sonu gelmedikçe eksilmeyecektir.

Bankerler döneminde bende gazete çıkartıyordum. İlan vermek için gelenlerden bir tanesi “Başının ağrıdığını, ağrı kesici olup olmadığını” sordu.

Bir tane verdik, kutusuyla ağzına götürdüğüne de şahit olduk ve bu kişi piyasadan milyarlara yakın para toplamıştı.

Sahtekâr tarafından kandırılmak tamahkârın yapısından hiç eksik olmaz.

İpten de hep kendisi düşer, tamahkârın çok olduğu bir yerde sahtekârlar hiç eksilmez.

Tamahkârda mantık hep geri planda kalır, para öncelik kazanır.

Allah akıl, fikir versin böylelerine…