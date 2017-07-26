Adana merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, kendilerini ‘polis’ olarak tanıtarak sahte polis dolandırıcılığı yapan 36 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte polis soruşturması kapsamında, Adana merkezli Adıyaman, Ankara, Elazığ, Kırklareli, İstanbul, İzmir, Sivas ve Şanlıurfa’da, vatandaşları arayıp kendilerini ‘polis’ olarak tanıtıp dolandıran 36 kişiye operasyon düzenledi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 25 Temmuz’da belirlenen 50 adrese şafak vakti baskın yaptı. 1000 polisle yapılan baskınlarda 36 kişi gözaltına alınarak, otobüsle Adana’ya getirildi.

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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