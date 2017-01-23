Şahmurat Şahiner’in neşesi yerine geldi

Onbirateşspor spor kulübü Başkan yardımcısı Şahmurat Şahiner, takımının Cebecispor’u yenmesiyle neşesi yerine geldi.

Şahiner, “şampiyonluk yarışında kafa kafaya çekiştiğimiz güçlü bir ekiple 90 dakika zorlu bir mücadele verdik.

Maçın başlamasıyla ilk 8 dakikada da 1-0 yenik duruma düştük. Ancak biz yılmadık ve 43 dakikada attığımız golle beraberliği yakaladık. Ve ilk yarıyı 1-1 eşitlikle kapattık.

İkinci yaraıya rakibimizin hızlı oyun temposunu önce savuşturduk ve daha sonra da son dakika attığımız golle maçı 2-1 kazanarak Liderliğe de yükseldik” dedi.

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