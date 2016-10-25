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Sahil Güvenlik hayat kurtardı

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İZMİR’in Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri ile Çanakkale’de Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 189 kaçak, yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken kurtarıldı.

IZMIR'IN CESME, DIKILI VE MENDERES ILCELERI ILE CANAKKALE'DE SAHIL GUVENLIK EKIPLERININ DUZENLEDIGI OPERASYONLARDA, ARALARINDA KADIN VE COCUKLARIN DA BULUNDUGU TOPLAM 189 KACAK, YASADISI YOLLARDAN YUNAN ADALARINA GECMEK ISTERKEN KURTARILDI. (FOTO: IZMIR, DHA)
IZMIR’IN CESME, DIKILI VE MENDERES ILCELERI ILE CANAKKALE’DE SAHIL GUVENLIK EKIPLERININ DUZENLEDIGI OPERASYONLARDA, ARALARINDA KADIN VE COCUKLARIN DA BULUNDUGU TOPLAM 189 KACAK, YASADISI YOLLARDAN YUNAN ADALARINA GECMEK ISTERKEN KURTARILDI. (FOTO: IZMIR, DHA)

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 21 ile 23 tarihleri arasında Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonla ilgili bilgiler verildi. Buna göre, İzmir’in Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri ile Çanakkale’de düzenlenen 4 ayrı operasyonda, yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen, aralarında Mali, Afganistan, Bangladeş, İran, Suriye, Irak ve Kongoluların da bulunduğu toplam 189 göçmen kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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