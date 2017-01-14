Sağlıksız ofis zatürreye davetiye çıkarıyor!

Havanın buz kestiği bugünlerde pek çoğumuz, kendimizi bir an önce ofise atmaya çalışıyoruz.

Öğle tatillerinde değil yürüyüş yapmak, çalışma masamızdan kalkmıyoruz bile. Peki ya asıl tehlikenin tam da yanı başımızda olabileceğini söylesek! Yanlış duymadınız.

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Uysal, gripten zatürreye birçok kış hastalığına, sanılanın aksine soğukların değil kapalı ve sağlıksız ortamlardaki mikropların davetiye çıkardığını, kış mikroplarının sağlıksız ofislerde çalışanları daha çok etkilediğini vurguluyor.

Pencerelerin sürekli düzenli aralıklarla açılarak ortamın havalandırılması gerektiğini belirten Dr. Pelin Uysal, sağlıksız ofislerde çalışanları bekleyen tehlikeleri ve nasıl önlemler alabileceğimizi anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Günümüzün büyük bölümünü işyerinde geçiriyoruz. Peki oturduğumuz sandalye ve koltuktan klimaya, pencereden havalandırma sistemlerine, yer döşemelerinden çalışma masasına çalışma ortamımız ne derece sağlık dostu? Zira bu çok önemli detaylar bel ve sırt ağrılarından alerjiye, göz kuruluğu ve obeziteden bağırsak tembelliği ve depresyona dek birçok hastalığa zemin hazırlayabiliyor.

Onlardan biri de virüsler ve bakterilerin yol açtığı gribal enfeksiyonlar hatta zatürre! Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Uysal, kışın dondurucu soğuklarıyla karşı karşıya kaldığımız bugünlerde pekçok virüs ve bakteri çeşidinin dört bir yanda kol gezdiğini belirterek “Kışın gribal enfeksiyonlara hatta zatürreye sanıldığı gibi soğuk hava değil, sağlıksız, düzenli havalandırılmayan kalabalık ortamlar ve ofisler davetiye çıkarıyor” diyor.

Bugünlerde grip ve alt solunum yolu enfeksiyonları ile klimaya bağlı alerjik ve bakteriyel hastalıkların arttığını vurgulayan Dr. Pelin Uysal, “Kışın dondurucu soğuğu nedeniyle kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla kalıyoruz. Hal böyle olunca gerek kapalı alışveriş mekanlarında geçirilen uzun saatler, gerekse işyerlerimizde ortak soluduğumuz havada bulaşması nedeniyle solunum hastalıklarında artış gözlemlemekteyiz.

Hastalar sıklıkla öksürük, balgam, nefes darlığı, hırıltı, ateş, kırgınlık gibi belirtilerle hekime başvurmaktadırlar. Özellikle gribal enfeksiyonlar, zatürre, astım ve KOAH atakları, akut bronşit ve soğuk algınlığı sonrası uzamış geçmeyen öksürükle karakterize bronş hiperreaktivitesi (solunum yolu hassasiyeti) en sık görülen solunum hastalıklarıdır” diyor.

Hava kirliliği de tetikliyor!

Hava kirliliğinin de hastalıkları büyük ölçüde tetiklediğini, ev içinde ya da ofis ortamında havada bulunan tahriş edici maddelerin özellikle astımlı hastaları sağlıklı kişilerden daha fazla rahatsız ettiğini ve astım belirtilerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını vurgulayan Dr. Pelin Uysal “Bu tahriş edici maddelerin bazıları kokularından tanınabileceği gibi bazılarının varlığı bile fark edilmeyebiliyor.

Sigara, gaz ocağı ve gazlı ısıtıcılar, arızalı kalorifer kazanları, kapalı garajda çalışan araba, odun sobası ve şömine, formaldehit madde salınımı yapan mobilya yalıtım malzemeleri, bina temellerinden mekanlara sızan radon gazı bu tahriş edici maddeler arasında sayılabilir. Motorlu taşıtlardan, sanayi ya da konutlarda kullanılan yakıtlardan kaynaklanan gaz ve tanecikler solunum yollarını tahriş eder. Dış ortamda hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde gereksiz aktivitelerden kaçınılmalı, evin pencereleri kapalı tutulmalıdır” diyerek uyarıyor.

Klimaların kışın da mutlaka bakımı yapılmalı!

Klimaların yaz aylarında olduğu kadar kışın da tehlikeye zemin hazırlayabildiğini vurgulayan Dr. Pelin Uysal “Solunumsal hastalıklarda klimanın temizliği, bakımının düzenli yapılması, havalandırmanın yeterli olması kritik rol oynuyor, hastalık riskini artırıyor. Bakımı yapılmamış klimaların kullanıldığı nemli ortamlarda legionella bakterisinin neden olduğu zatürre bulguları gözlenebiliyor. Özellikle alkol ve sigara kullanımı halinde söz konusu risk daha da artıyor” diyor.

Ofiste hastalıklardan korunma yolları

• Ellerinizi sık sık yıkayın.

• Kronik hastalığınız varsa ya da bağışıklığınız zayıfsa grip ve zatürre aşısı yaptırın.

• Birbirinizle sarılıp öpüşmeyin. Başınızla selamlaşın, Japon selamı verin.

• Kapı kollarını kağıt mendil ile tutun.

• Ofisin düzenli temizlenip temizlenmediğine dikkat edin.

• Soğuğa rağmen öğle aralarında ya da küçük zaman dilimleri yaratarak mutlaka kısa bir yürüyüş yapın.

• Gün içerisinde hareketsiz kalmamak için ara sıra işiniz olmasa da merdiven inip çıkın.

• Abur cubur, hazır ürünlerden uzak durun; sağlıklı beslenmeye dikkat edin, kendinize sağlıklı atıştırmalık hazırlayın.

• Öksürürken ağzınızı kağıt mendille kapatın hemen çöpe atın ya da kolunuzla kapatın.

• Hasta bir kişi ile yakın temastan kaçının, gerekirse maske kullanın.

• Ofisi penceresi varsa mutlaka sık sık havalandırın, pencere açılmıyorsa da havalandırma sisteminin sağlıklı işlediğinden, klimaların bakımının yapıldığından emin olun. Ofiste, evde ve arabada kullanılan ısıtma sistemleri klimalar ve havalandırma sistemlerinin bakımı, hijyeni olası enfeksiyon hastalıklarından korunmada sanıldığından daha büyük önem taşıyor.

• Ofis arkadaşlarınızla sohbet ederken belli bir mesafe olmasına dikkat edin.

• Hastayken işe değil doktora gidin, gerekirse rapor alın. Hem kendi sağlığınız açısından istirahat edin hem arkadaşlarınızın sağlığını riske atmayın.

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