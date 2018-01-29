Sağlıklı yaşam ve spor

Akademisyen Temel Çakıroğlu ile yaptığımız söyleşinin bugünkü bölümünde Türkiye’deki spor anlayışı ve sporun insan hayatına katkılarını konuştuk.

Soru: Ülkemizdeki spor ve eğitim ilişkilerini anlatabilir misiniz?

Dr. Temel Çakıroğlu: Bu konuya girmeden önce şu soruyu sormak gerekir. Ülkemizde eğitim ile spor eğitimi arasında bir bütünlük var mıdır? Ya da diğer bir tanımla spor, eğitimin bir parçası mıdır? Bu soruların cevabını verebilmek için gelişmiş toplumların spor politikalarına bakmak lazım.

Bir ülkenin sporda ilerlediğini anlayabilmek için. Eğitim politikalarını ve eğitim süreci içinde spora ayrılan eğitim faaliyetlerini iyi incelemek lazım. Ancak tablo ortada, çocuklar ve gençler, özel kurslar ile sınav maratonu arasında sıkışmış, bilgisayarın başından saatlerce lüzumsuz şeylerle boşa vakit harcamaktadır. Hareket kabiliyetini kaybetmiş obez tehditti altında olan bir nesilden ne beklenmektedir.

Ülkemizde çok ciddi bir spor politikasına ihtiyaç duyulmaktadır. Spor politikasından bahsedebilmek için öncelikle spor eğitimini normal eğitiminin bir parçası olduğunu kabul etmeliyiz. Bunu yapabilmek için ciddi anlamda yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bir kere dershanelerin eğitime katkısını sorgulamak lazım.

Okullarımızda ne derece eğitim verilmektedir. Uyuşturucu kullanımının ortaokullara kadar indiği bir toplumda yaşamaktayız. Öğrencileri spora, sanata ve müziğe yönlendirebileceğimiz aktivitelere eğitim müfredatlarında ne kadar yer ayrılabilmektedir?. Sonuç olarak elbette çocuklar ve gençler kendilerine bunların dışında başka arayışlar içinde olacaklardır.

Sürekli batıdan örnekler verme alışkanlığı esasen beni ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Büyük Önderimiz, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün, yıllar önce Türk gençliğine emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak ve kollamak adına söylemiş olduğu şu söz, günümüzde anlam bakımından daha da önem kazanmaktadır.

“Cumhuriyet, İlmen, fikren ve bedenen yüksek seviyeli muhafızlar ister” Sözüne göre gerçekten bedenen ve ruhen sağlıklı nesiller yetiştirebiliyor muyuz? Sağlıklı nesiller yetiştirmek Milli Eğitimin ana hedefidir. Ülkemizde çocukların okula başladığı andan hayata atılana kadar, 800’ ün üzerinde sınava girerek mi sağlıklı bir nesil yetişecektir. Bu işin birde veliler üzerinde yarattığı ciddi bir maddi sıkıntısı vardır ki, bu ayrıca konuşulması gereken konudur. Batıdan bahsetmeyelim diyorduk ancak bir şeyler söylemek gerekir ki bulunduğumuz konumu daha iyi anlayabilelim.

Batıdan örnek verecek olursak Almanya ve Fransa gibi ülkelerde spor yapan insanların oranı yüzde 60 civarındadır. Bizde ki oran ise ne yazık ki lisanslı ve lisansız olarak yüzde 3’ ü geçmemektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere. Milli Eğitim Politikalarımızı yeniden gözden geçirmemiz ve acilen yeni yasal düzenlemeler yapmamız gerekmektedir.

Sonuç olarak; bir ülkede yaşam tarzı, hareket ve egzersiz üzerine veya sporda bilinçlendirme üzerine kurulamamış ise o ülkenin Olimpiyatlara da talip olmaması gerekir.

Soru: Spor ve yaşlanma hakkında neler söylersiniz?

Dr. Temel Çakıroğlu: İnsan bedeni yakından incelendiğinde özel yetenekleri olan mükemmel bir varlık olduğu görülür. Her canlı varlık gibi doğduğu andan itibaren başlayan büyüme, gelişme ve yaşlanma süreci içerisinde organizmada meydana gelen değişikliklerle, yaşam kalitesi ile ilgili birçok özellik gerileme eğilimi gösterir.

Bu nedenden dolayı da acaba ‘Yaşlanma sporla geciktirilebilirmi’ sorusuna cevap bulmamız gerekmektedir. Bu alanda birçok araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde, yaşlanma ile meydana gelen değişimlerin tümünün olmasa bile önemli bir kısmının egzersiz yaparak giderildiği (geciktirildiği) ve insanın her yaşta antrene edilebileceği ispatlanmıştır. Hatta düzenli spora devam eden kişilerin, hiç spor yapmamış 20 yaşlarında ki gençten daha iyi fiziki kondisyona sahip olduklarını göstermiştir.

Spor yapmak ya da yapmamak insanın yaşam felsefesi ile ilgilidir. İnsanların felsefi görüşlerini de eğitimin etkilediği bir gerçektir. Spor alanında okul döneminde verilmesi gereken eğitim maalesef yeterli olmadığından, spor yapma bilincinin erken yaşlarda da yerleşmemesine neden olmaktadır.

Öncelikle yetişkinlerin fazla spor yapmadıkları ve sporu genç işi olarak gören bir ülkede yaşadığımızı da görmekteyiz. Oysa erken yaşlar da kazanılan egzersiz alışkanlığı orta yaşlarda ve sonrasında korunabilirse 80’li ve 90’lı yaşlarda bile sağlıklı ve üretken olmak mümkündür.

Yaşlanma şüphesiz kaçınılmaz bir durumdur. Yaşlanmayı geciktirmenin en önemli yollarının başında düzenli spor yapmak olduğu günümüzde giderek daha da anlaşılmaktadır. Hareketsiz yaşamın olumsuz sonuçları giderek yaşlanmaya bağlı olarak artmaktadır. O halde düzenli spor yapma alışkanlığı için haftada 3-4 kez bedenimize zaman ayırmalıyız. Bunun için önce doktor kontrolü sonra da spor eğitimcilerinin önerileri doğrultusunda her yaşa uygun programlar dâhilin de vakit kaybetmeksizin bir yerden başlamamız gerektiğini belirtmek te fayda görmekteyiz.

Düzenli spor yapmanın yaşlılar üzerindeki olumlu etkilerini okurlarımıza şu şekilde anlatabilirim; Kalp krizi riskinde azalma olur. Kandaki yüksek yağ seviyesi normal düzeye iner. Dolaşım bozuklukları azalır, damarlar elastikiyetine kavuşur. Damarlardaki bu elastikiyet ve verimli çalışma ile kan basıncı normal düzeyini muhafaza eder. Hücrelerde oksijen(O2) kullanımı yüzde 10-30 oranında artar.

Akciğer fonksiyonel özellikleri gelişir. İskelet kasları güçlenir ve vücut daha dinç ve zinde olur. Vücut metabolik çalışmaları daha verimli olur. Kemiklerde 35-40 yaşından sonra başlayan Kalsiyum (Ca) yıkımı yavaşlar. Eklem bölgelerinde kireçlenme, ağrı, vs. gibi problemler amaca yönelik çalışmalarla azalır. Vücut yağı ideal orana düşer, yiyecekler daha iyi sindirilir. Bel ve sırt ağrıları uygun egzersizlerle azalır.

Akademisyen Dr. Temel Çakıroğlu kimdir?

1959 yılı Trabzon doğumludur. Orta öğretimini Samsun’da tamamladı.1970 yılında Judoya başladı. 1977-1992 yılları arasında 103 kez milli oldu ve ülkemizi 1988 yılı Seul Olimpiyat Oyunlarında temsil etti. 1980-1992 yılları arasında 78 kg’da 13 yıl boyunca büyükler kategorisinde üst üste Türkiye judo şampiyonu olmuş ve yenilmeden judo yarışmalarını tamamlamıştır. Uluslararası alanda birçok birincilikleri bulunmaktadır.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2000-2001 yılları arasında ABD’nin New York kentinde spor alanda araştırma yapmak üzere 9 aylığına gönderilmiştir. New York Üniversitesine bağlı John Jay college crımınal Justıce ve Brooklyn College’nin Beden Eğitimi bölümlerinde çalışmış ve araştırmalar yapmıştır. Ayrıca New York Polis Akademisinde Uzmanlık alanı olan Polisin Yakın Savunma Taktikleri konusunda derse girmiş ve alanla ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Diğer taraftan orada bulunduğu süre içinde John Jay College Criminal Justıce Yüksekokulunda açılan Profesyonel Özel Güvenlik Yöneticiliği 3 aylık eğitim kursunu bitirmiştir.

1980-1985 yılları arasında Orman Bakanlığında memur olarak görev yapmıştır. 1985-2006 yılları arasında Polis Akademisinde Öğretim görevlisi olarak Beden Eğitimi ve Yakın Savunma derslerini vermiş ve aynı zamanda Fiziki Kondisyon Kazandırma Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür.

2011 Yılı Ekim ayında Karabük Üniversitesi Özel Güvenlik Yüksek Okulunda Yrd. Doç. Dr. Kadrosu ile Bölüm Başkanı olarak göreve başladı ve birkaç ay sonrada Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürlüğüne atandı. 2015 yılı Haziran ayında akademik çalışmalarına daha fazla zaman ayırabilmek için 4 yıldan beri devam eden Yüksek Okul Müdürlüğünden ayrılmıştır. Halen Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda görevine devam etmektedir.