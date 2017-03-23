Siyaset, bürokrasi, hayat pahalılığı, işsizlik, emeklilik derken yıllar gelip geçiyor da vücudumuza bakabiliyor muyuz? Sağlığımıza dikkat edebiliyor muyuz?

Her yıl yaşlanan vücudumuzun genç ve diri kalması aslında mümkün.

Acıbadem Ankara Hastanesi’nden Uzman Fizyoterapist Elif Özkaleli Vardar, yaşlılığa bağlı olarak meydana gelen fizyolojik değişiklikler ve hastalıkların düzenli fiziksel aktivite ile önlenebilir veya düzeltilebilir olduğunu söylüyor.

Şimdi ben size bu uyarıları özetleyeyim de Uzman Fizyoterapist Vardar’ın önerilerini hep birlikte uygulayalım:

“Sağlıklı yaşamanın en önemli kazanımlardan biri de ‘sağlıklı yaşlanmak’. Hiç şüphesiz yaşlanma hepimiz için kaçınılmaz bir süreç. Ancak, düzenli sağlık kontrollerini yaparak, sağlıklı beslenerek, zihinsel aktivitelere ağırlık vererek, kronik hastalıkları kontrol altında tutarak ve elbette düzenli egzersiz yaparak sağlıklı yaşlanmak elimizde.

Aktif bir yaşam tarzı sürdürmenin yaşla birlikte daha da önem kazandığını söyleyen Acıbadem Ankara Hastanesi’nden Uzman Fizyoterapist Elif Özkaleli Vardar’a, ‘Ulusal Yaşlılar Haftası’ nedeniyle sağlıklı yaşam konusunda sorular yönelttim.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar fiziksel aktivitelerle önlenebilir mi?

Vardar: “Yaşam süresinin uzaması, hastalıklara karşı yeni korunma ve tedavi olanaklarıyla birlikte tüm dünyada yaşlı nüfusunun artmasını sağlıyor. Bu durumda toplumsal sağlık açısından ‘sağlıklı yaşlanma’ kavramının önemi gittikçe artıyor. Zira, yaşlanmaya bağlı olarak organ sistemlerinde problemler ve kronik hastalıklar birçok kişi için kaçınılmaz oluyor. Yaşlılığa bağlı olarak meydana gelen fizyolojik değişiklikler ve hastalıklar düzenli fiziksel aktivite ile önlenebilir veya düzeltilebilir.

Fiziksel aktivite için yaş sınırı var mı?

Vardar: Egzersizle birlikte insan güç ve canlılık kazanıyor. Eksersize başlamak için hangi yaşta olursa olsun hiç kimse için geç kalmış sayılmaz. Düzenli yapılacak egzersiz, hem beden, hem de zihin sağlığı açısından önemli.

Eksersizin kişiye kazanımları nedir ?

Vardar: “Egzersiz her yaşta başta koroner arter ve damar hastalıkları olmak üzere birçok kronik ve metabolik hastalıklar açısından koruyucudur. Yapılan araştırmalar, düzenli egzersizin enfarktüs geçirme riskini yüzde 300 azalttığını gösteriyor. Egzersizin kısa ve uzun dönem kazanımları arasında yüksek tansiyon ve kolesterol düzeylerini dengelemesi, kalp ve akciğerlerin kapasitesini geliştirmesi, kemik dokuyu güçlendirmesi, kas kuvvetini ve esnekliğini arttırması, vücudun savunma mekanizmasını da güçlenmesini sayabiliriz. Egzersiz sırasında salgılanan endorfin sayesinde insan kendini çok daha iyi hissediyor, güveni geliyor ve stres, ağrı ve yorgunluk hissi de azalıyor.”

Egzersizi alışkanlık haline getirilmesini isteyen . Uzm. Fzt. Elif Özkaleli Vardar bu aktiviteleri şöyle sıralıyor:

1-Dayanıklılık aktiviteleri; yüzme, yürüme, bisiklet, bahçe işleri gibi aktiviteleri içerir. Haftada en az 3 gün olmalıdır.

2-Kuvvetlendirme aktiviteleri; nefes tutmadan kollar, bacaklar, karın ve sırt kaslarının ayrı ayrı kuvvetlendirilmesini içeren ağırlık kaldırma egzersizleri, mekik egzersizlerini içerir.

3-Esneklik aktiviteleri; tekrarlı ve sık aralıklarla ağrı sınırında yapılan germe egzersizleri, yoga ve pilates gibi aktiviteleri içerir.

4- Denge aktiviteleri; düşme riskinin azaltılması için güçlü bir dengeye sahip olmak gerekir.

Yapılacak egzersizlerin kişilerin medikal ihtiyaçları, kronik hastalıkları göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Fizyoterapist Elif Özkaleli Vardar, bu nedenle düzenli bir fiziksel aktivite yapmaya karar verildiğinde öncelikle bir uzmana başvurulması gerektiğini söylüyor.

En uygun aktivite yürüyüş

Yaşlılarda önerilen en uygun aktivitenin yürüyüş olduğunun da altını çizen Uzm. Fzt. Elif Özkaleli Vardar, “Özellikle egzersiz yapmaya karar vermiş ve yeni başlayacak kişiler için oldukça güzel bir başlangıçtır. Yürüyüş, toprak zemin ya da tartan pistte, yokuş yukarı ya da yokuş aşağı olmayan düz bir zeminde uygun yürüyüş ayakkabısı ile yapılmalı. Hedef kalp hızına ulaşacak şekilde düzenlenmeli, konuşabilecek hızda olmalı”diyor

Uzm. Fzt. Elif Özkaleli Vardar’ın da belirttiği gibi daha aktif bir yaşam için egzersizi hayatın her anına yaymalıyız. Yaşımız kaç olursu olsun kendimize gün içinde hareketleri artıracak fırsatlar yaratmalı ve sağlıklı bir yaşam için egzersizi hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...