‘Yaz geldi kilo vermeliyim’,’düğün var bu elbiseye girmeliyim’ gibi söylenen klişe sözlerin sağlıklı olmak değil de bizleri şekilcilik düşüncesinden bir adım öteye götürmeyeceğine inanıyorum diyen Uzman PT (personal trainer) Hakan Avcı’nın sağlıklı yaşamak için önerileri şöyle;

1-SAĞLIKLI OLMAYI İSTEMEK

12 ayın 8 ayında hiç hareket etmeyerek, beslenme ve uyku düzeni gibi yaşam standartlarına özen göstermemiş birinin sadece yaza girerken hareket etmeye başlaması, hatta bunu da sadece popüler olan veya instagramda ‘havalı’ görünen sporlarla sınırlandırması, geçici beslenme veya diyet programı uygulaması SAĞLIKLI YAŞAMAK’tan sayılmıyor maalesef!

Çünkü çok hızlı verilen o kilolar yine aynı hızla veya daha fazlasıyla size geri dönerek, sağlıksız kilo almanıza sebep olur. Hayatınız boyunca sizi sevgiyle spora ve sağlıklı yaşamaya bağlayan şifreniz ise sadece İSTEMEK !

2-DOĞAL BESLENMEK !

Uzman bir eğitmen olarak hiçbir şekilde hızla yağ yakan, kas yapan, kilo verdirdiğini iddia eden katkı ve koruyucu madde barındıran ürünleri tavsiye etmiyorum. Yurdumuz topraklarında üretilen, başka çocukların sağlığını kendi çocukları gibi görüp katkısız, koruyucusuz ve en doğalını yapmaya çalışan üreticilerimizin ürünlerini arayıp bulmaya çalışıyorum. CEZY Enerji Yiyeceği bunlardan biri mesela.

Özellikle spordan önce veya öğün arası atıştırmalık olarak midenize hiç ağırlık yapmadan, almanız gereken enerjiyi veriyor. Ve doğallığı konusunda da emin olduğum nadir ürünlerden.

3-Düzenli DOKTOR KONTROLÜ

Bilinçsiz ve tedbirsiz yapılan spor sağlığımızı ve hatta hayatımızı tehlikeye atabilir. Özellikle daha önceden bilinen bir hastalığınız varsa ya da ailede kalp hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve şeker hastalıkları gibi genetik yatkınlığınız mevcutsa spora başlamadan önce mutlaka doktor kontrolünden geçmelisiniz. Ve yapmak istediğiniz spor konusunda mutlaka doktorunuzun önerisini almalısınız.

4-Her sporu yaparım, yaptırırım diyenlerle değil, KENDİ BRANŞINDA UZMAN EĞİTMENLER ile SPOR YAPMAK

Bilinçsiz yapılan her hareket olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden, özellikle yeni başlayanlar için, işini bilen, kendi alanına hakim bir Personal Trainer ile çalışmak çok önemlidir. Uzman bir eğitmenle düzenli çalışmak, sağlığınız için yapacağınız en değerli yatırımdır.

5-DÜZENLİ UYKU !

Uyku düzeni spora başladıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir. Spor ile ilgilenen bireylerin geceleri en az 7-8 saat uyku uyuması gerekmektedir. Beynimiz büyüme hormonunu en çok geceleri salgılamaktadır. Ve bu hormon vücudumuzda yağ yakımından tutun da spor ile parçalanan kasların onarılmasına kadar birçok etki oluşturan bir hormondur.