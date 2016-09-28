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Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 14-16 Ekim’de Mersin Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğini düzenlenecek “Sağlıklı Kentler İçin Yenilenebilir Enerji Konferansı”nın düzenleme kurulu başkanlığını Eskişehir Anadolu Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe yapacak.

Prof. Dr. Türe, “Sağlıklı Kentler İçin Yenilenebilir Enerji Konferansı” ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, enerji açısından büyük oranda dışa bağımlı olan ve giderek kentsel enerji ihtiyacı artan Türkiye’nin, yenilenebilir enerji kaynak potansiyeli açısından oldukça zengin bir coğrafya üzerinde bulunduğunu bildirdi.

Ülkenin sahip olduğu temiz ve yenilenebilir enerji kaynak potansiyelinin, giderek artan sanayileşme ve kentleşme sürecine kazandırılmasının, yerelden ulusala tüm kurum ve kuruluşlar için öncelikli hedeflerin başında yer alması gerektiğini belirten Türe, şunları kaydetti:

Reklam “Son zamanlarda etkilerini giderek daha fazla hissetmeye başladığımız küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele için en önemli çözüm yollarından biri yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmaktır. Böylesine büyük bir konferans organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum.”

Konferansta, ”2016 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamaları Yarışması” ile karbon salınımını hesaplayan üye belediyelere verilecek sertifika törenlerinin de gerçekleştirileceği bildirildi.

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