Sağlıklı bir yeni yıl için altın tavsiyeler

Yeni yıl yeni heyecan, yeni umut, yeni kararlar demektir. Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, ile yeni yılda sağlıklı olmanın formülünü; dengeli beslenme, hareketli yaşam konusunda söyleşi yaptım.

Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, sağlıklı yaş almak için önerilerde bulundu. Araştırmaların; kalp hastalığının yüzde 80’inin, şeker hastalığının yaklaşık yüzde 90’ının ve felçlerin yaklaşık yüzde 70’inin; yanlış yiyecek tercihi, hareketsiz yaşam ve sigara ile alakalı olduğunu ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Ateşoğlu, yol gösterici sağlıklı yeni yıl tavsiyelerini şöyle sıraladı:

Yaş aldıkça yine de sağlıklı gıdalara, ancak daha az kaloriye ihtiyacınız var. Yiyeceklerinizi seçin.

Vitamin ya da beslenme takviyeleri gerektirebilecek herhangi bir beslenme sorunu hakkında mutlaka sağlık uzmanınıza danışın.

Yaşa uygun fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin, yaşam biçimi haline getirin.

Okuyun. Zihni kullanmak sizi genç tutar. Bulmaca çözün, yaşınıza uygun kurslara katılın. Sosyalleşme zihinsel süreç için pozitif etki yapar.

. Sağlık taramalarını ihmal etmeyin.

. Bir gecede en az 7-8 saat uyuyun.

. Aşırı alkol almayın.

. Sigaradan uzak durun.

. Sağlık problemlerinizde daima bir hekime başvurun.

Sağlıklı bir yeni yıl için bu altın tavsiyelere 2018’in ilk gününden itibaren uymaya ne dersiniz?

Ben Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu hocamızın bu önerilerine harfiyen uymanızı hatta yaşam tarzı olarak ömür boyu uygulamanızı da tavsiye ediyorum.