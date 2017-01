Sağlık ve Sporu çizecekler

Türkiye’nin öncü ve lider markası Pınar, tüm çocuklarımızı 1 Nisan’a kadar resim yapmaya davet ediyor. Bu yıl 36. kez düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na, Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Suudi Arabistan’dan çocuklar katılıyor.

36 yıldır düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda başvurular resim yapmak için en uygun zaman olan yarı yıl tatilinde başlıyor. Yarışmanın bu yılki teması, Sağlık ve Spor. Bu yıl Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Almanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten ilkokul ve ortaokul düzeyindeki tüm çocuklar katılabilecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda özel eğitimli çocukların resimleri ayrı bir kategoride değerlendirilecek.

Nasıl katılacaksınız?

Adaylar yarışmaya 25 cmx35 cm veya 35 cmx50 cm ölçülerinde resim kâğıdına, her türlü resim ve boya malzemesiyle (sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.) yapılmış resimleriyle katılabiliyor. Her okul ve öğrenci, istediği sayıda resimle 1 Nisan’a kadar yarışmaya başvurabiliyor. Yarışmacıların resimlerinin arka sağ alt köşesine adlarını, soyadlarını, e mail adreslerini; sınıflarını, okullarının ismini, adresini ve okulun telefon numaralarını yazmaları gerekiyor.

Son başvuru tarihi, 1 Nisan

Yarışmaya katılacak çocukların resimlerini 1 Nisan’a kadar “Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş. -Esenşehir Mahallesi, Kürkçüler Caddesi, Kanuni Sokak, No: 4 Dudullu-İstanbul’’ adresine göndermesi gerekiyor.

Sosyal medyadan katılım

Tüm çocuklarımız resimlerini #pinarresimyarismasi hashtag’i ile 1 Nisan’a kadar sosyal medya üzerinden de paylaşabilecekler. #pinarresimyarismasi hashtag’ine gönderilen resimler arasında jüri elemeleri sonucunda seçilecek 1 resmin sahibi tablet ve sanat haftasına katılma hakkı kazanacak.

Pınar Sanat Haftası’nda sanatla dolu beş gün

Jürinin değerlendirmesi sonucunda Türkiye çapında her coğrafi bölgeden ikişer (toplam 14), KKTC, Almanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten birer öğrenciyle sosyal medya aracılığıyla resmini paylaşan 1 öğrenci olmak üzere toplam 21 asil ve 21 yedek öğrenci belirlenecek. Seçilen çocuklarımız, 12-16 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlenecek Pınar Sanat Haftası’na katılmaya hak kazanacak. Öğrenciler, beş gün boyunca Ressam Prof. Ergin İnan ve Ressam Prof. Zahit Büyükişleyen’in yönetiminde İstanbul’da profesyonel malzemelerle atölye çalışması yapacak ve çocuklara profesyonel malzemelerden oluşan birer resim çantasıyla katılım sertifikası verilecek.

Pınar Sanat Haftası’na katılım hakkı kazanan 21 öğrenciye ile özel eğitimli çocuklarımız için açılan kategoride dereceye giren 3 öğrencimize birer adet tablet hediye edilecek.

Ayrıca Prof. Ergin İnan ve Prof. Zahit Büyükişleyen tarafından etkinlik çerçevesindeki performanslara göre yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı bulunan 3 öğrenciye Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıl süreyle burs verilecek.

Sonuçlar, 15 Mayıs’tan itibaren “www.pinar.com.tr”, “pinarlayasam” Facebook ve Instagram sayfalarında ve @PinarKurumsal Twitter hesabından açıklanacaktır.

