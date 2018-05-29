Çankaya Belediyesinin 2017 Dünya Sağlık Günü’nde başlattığı, özel sağlık kuruluşlarında indirim imkanı sağlayan Sağlık Kart projesinde hastane sayısı ve kart edinen sayısı her geçen gün artıyor.

Başlangıçta 17 sağlık kuruluşuyla başlayan projede sayı 40’a çıkarken, Sağlık Kart alan vatandaşların sayısı da 55 bine yükseldi.Çankaya Belediyesinin geçtiğimiz yıl 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde başlattığı Sağlık Kart projesi her geçen gün büyüyor. Özel sağlık kuruluşlarından %50’ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart projesinde hastane sayısı 40’a çıkarken, yararlanan vatandaş sayısı ise 55 bine yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi’nin eşgüdümünde süren “Sağlıklı Kentler Projesi”ne 2002 yılında Türkiye’den üye olmuş öncü belediyelerden biri olan Çankaya Belediyesi, “Çankaya Sağlıklı Kent Projesi” kapsamında, vatandaşların sağlık giderlerini azaltan katkı sağlıyor. DSÖ’nün belirlediği politika, ilke ve programları, sosyal belediyecilik ve yeni nesil belediyecilik programının bir parçası olarak hayata geçiren Belediye, “Sağlık Kart” uygulaması ile sağlık hizmetinde fırsat eşitliğini amaçlıyor.

YÜZDE 50’YE KADAR İNDİRİM SAĞLIYOR

Sağlık Kart hizmetinin vatandaşlara özel sağlık kuruluşlarından belli oranlarda indirim sağlıyor olmasının sağlıkta fırsat eşitliği yaratmasına katkı sunduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hedefimiz sağlıklı ve mutlu bir toplum. Biz Çankayalıların mutluluğu için, almak istedikleri sağlık hizmetlerinden daha düşük ücretle faydalanmaları amacıyla bir adım attık. 17 sağlık kuruluşu ile başladığımız protokolümüzde bugün bu sayı 40’a ulaştı.

Hem hizmet sağlayan kuruluşlar hem de vatandaşlarımız memnun, Sağlık Kart sahibi 55 bin vatandaşımız var.

Yüzde 50’ye kadar indirim imkanı veren Sağlık Kart’a, Çankaya’da yaşayan veya Çankaya’da ticari faaliyette bulunan tüm Çankayalılar hiçbir koşul aranmadan sahip olabilir” diye konuştu.

40 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU İLE PROTOKOL

Çankaya Belediyesinin Sağlık Kart Projesinin sunduğu imkanlardan yararlanabilecek, 40 özel sağlık kuruluşları ise şöyle:

Özel Elitya Polikliniği, Veni Vidi Göz Hastalıkları Merkezi, Özel Ankara Umut Hastanesi, Denge Tıp Laboratuvarları, Özel Natomed Hastanesi, Özel İncek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi, Özel Doğal Hayat Polikliniği, Özel Özkaya Tıp Merkezi, Özel Çankaya Yaşam Hastanesi, Avrupa Göz Hastanesi, Kudret Göz Hastanesi, Kudret International Hastanesi, Özel Ortadoğu Hastanesi, Dünya Göz Hastanesi, Medicana International Ankara Hastanesi, Centrum Özel Kadın Sağlığı ve Üreme Merkezi, Liv Hospital, Bayındır Hastanesi, Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü, Özel Doğa Tıp Laboratuvarı, Özel Çankaya Hastanesi, Maxtone İşitme Merkezi, Ufuk Üniversitesi Hastanesi, Özel Tandoğan Magnet Tıp Merkezi, Viromed Tıp Merkezi (Görüntüleme), HRS Kadın Hastanesi, Özel Medipark Tıp Merkezi, Özel Koru Hastanesi, Mor Optik Tic. Ltd. Şti., Özel Yeni Med Tıp Merkezi, TOBB Etü Hastanesi, Ena Laboratuvarları, Akropol Hastanesi, Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi, Özel Ortadoğu Damla Tıp Merkezi, Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi, Özel Medsentez Polikliniği, Aktif Duyu İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi, Yeni Vizyon Tıp Merkezi, Engin Tıp Merkezi.

Çankaya Belediyesi’nin Sağlık Kart hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Belediyenin Mithatpaşa Caddesi No. 52 adresinde yer alan Halk Sağlığı Merkezi, Çankaya Belediyesi Ana Binada bulunan Hoş Geldiniz Masası, Çayyolu Ek Hizmet Binasına başvurarak kartlarını ücretsiz temin edebilirler.