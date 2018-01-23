Çankaya Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden birisi olan ve binlerce Çankayalının özel sağlık kuruluşlarından yüzde 50’ye varan indirimlerle faydalandığı Sağlık Kart uygulaması yeni sağlık kuruluşlarının katılımıyla hızla büyüyor.

Çankaya Belediyesi’nin geçen yıl Dünya Sağlık Günü’nde hayata geçirdiği Sağlık Kart uygulaması yeni sağlık kuruluşlarının katılımıyla hızla büyüyor. Binlerce Çankayalıya özel sağlık kuruluşlarında muayene, tahlil-tetkik ve tedavi masraflarında yüzde 50’ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart şimdiden 50 bin vatandaşa ulaşırken Sağlık Kart hizmeti veren kuruluş sayısı da yeni imzalarla birlikte 33’e çıktı.

Çankaya’da ikamet eden veya ticari faaliyette bulunan ilçe sakinlerinin ücretsiz temin ettiği Sağlık Kart ile vatandaşlar robotik cerrahi ile obezite ameliyatından laboratuvar tahlillerine koroner anjiyodan tüp bebek uygulamasına kadar geniş bir yelpazede sağlık kuruluşlarından hizmet alabiliyorlar.

Çankayalıların sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için hayata geçirilen ve 12 yeni sağlık kuruluşunun protokol imza töreni öncesi konuşan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şunları söyledi: “Çankaya Belediyesi olarak sağlık, eğitim ve sosyal projeler alanında geçtiğimiz 3,5 yıl içerisinde ciddi projeleri hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi de Sağlık Kart. Çankayalılar bu kart sayesinde özel sağlık kuruluşlarından sağlık hizmetlerinden belirli oranlarda indirim sağlıyorlar. Biz paran varsa sağlık var, paran yoksa sağlık hizmeti yok anlayışının oluşmamasını istiyoruz. Sağlığın temel bir insanlık hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu sayede yurttaşlarımızın özel hastanelere duyduğu önyargıyı da ortadan kaldırmış oluyoruz. Biz Sağlık Kart ve benzeri hizmetlerin ayrıcalıklı olmasını istiyoruz. Belediye olarak sadece bire bir mevzuatta tarif edilen hizmetlerin ötesinde yurttaş neredeyse belediyenin orada olması gerektiğinden hareketle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sağlık hizmeti Çankaya’da bir ayrıcalık olarak kendini gösterdi. Rakam da hızla artıyor. Bu projemizin içinde yer aldığınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Sağlık Kart projesine imza atan 12 kuruluştan birisi olan Ufuk Hastanesi adına Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tevfik Tezcaner de Cumhuriyetin kalbi olan ve hayatının tamamını Çankaya’da geçirmiş birisi olarak bu projenin içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Projeye dahil edildikleri için Taşdelen’e şükranlarını sunan Tezcaner, belediye ile ortak projelerde yer almak istediklerini sözlerine ekledi.

SAĞLIK KART 33 KURULUŞA ULAŞTI

Çankaya Belediyesi Sağlık Kart Projesi kapsamında vatandaşların indirimli sağlık hizmeti alabilecekleri sağlık kuruluşlarının sayısı 33’e ulaştı.

Bu kurumlar şunlar: Özel Elitya Polikliniği, Veni Vidi Göz Hastalıkları Merkezi, Özel Ankara Umut Hastanesi, Denge Tıp Laboratuvarları, Özel Natomed Hastanesi, Özel İncek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi, Özel Doğal Hayat Polikliniği, Özel Özkaya Tıp Merkezi, Özel Çankaya Yaşam Hastanesi, Avrupa Göz Hastanesi, Kudret Göz Hastanesi,Kudret International Hastanesi, Özel Ortadoğu Hastanesi, Dünya Göz Hastanesi, Medicana International Ankara Hastanesi, Centrum Özel Kadın Sağlığı ve Üreme Merkezi, Liv Hospital, Bayındır Hastanesi, Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü, Özel Doğa Tıp Laboratuvarı, Özel Çankaya Hastanesi, Maxtone İşitme Merkezi, Ufuk Üniversitesi Hastanesi, Özel Tandoğan Magnet Tıp Merkezi, Viromed Tıp Merkezi (Görüntüleme), HRS Kadın Hastanesi, Özel Medipark Tıp Merkezi, Özel Koru Hastanesi, Mor Optik Tic. Ltd.Şti., Özel Yeni Med Tıp Merkezi, TOBB Etü Hastanesi,Ena Laboratuvarları.

Çankaya Belediyesi’nin Sağlık Kart hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Belediyenin Mithatpaşa Caddesi No. 52 adresinde yer alan Halk Sağlığı Merkezi’ne başvurarak kartlarını ücretsiz temin edebilecekler.