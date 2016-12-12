Sağlık İşleri Müdürlüğü 2016 mesaisi

Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 2016 yılını yoğun bir mesai ile tamamladı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü kanser seminerlerinden evde muayene ve sağlık hizmetine, larva ilaçlamasından aşılamaya kadar birçok konuda hizmetlerine 2016’da aralıksız olarak devam etti.

Yaz kış, uzak yakın demeden vatandaşın ayağına sağlık hizmetini götüren Mamak Belediyesi, evde sağlık hizmetleri ile kimsesiz vatandaşlara kol kanat gerdi.

2016’da kanser seminerlerine KETEM ile birlikte devam eden Sağlık İşleri Müdürlüğü çeşitli aile merkezlerinde kanser seminerleri gerçekleştirerek kadınların bilinçlendirdi.

Şefkat elini ilçe sınırları içerisinde bulunan hayvanlara da uzatan belediye, hayvanlara yönelik kısırlaştırma, aşılama, tedavi hizmetlerini sürdürdü.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sağlık İşleri Müdürlüğü’müz 2016’yı yoğun bir tempo ile tamamladı. Sosyal belediyeciliğin en güzel uygulamalarını gerçekleştirerek hemşerilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik” dedi. İşte Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 2016 mesaisi;

Evde Muayene ve Sağlık Hizmeti

Mamak Belediyesi evde muayeen ve sağlık hizmetiyle 2016 yılı içerisinde 7 bin vatandaşa sağlık hizmeti ulaştırdı. Kimsesiz, engelli ve yaşlılara yönelik yürütülen hizmetle vatandaşların ayağına sağlık hizmeti götürülüyor.

Vatandaşlardan kan alımı, muayene, enjeksiyon, pansuman, serum, sonda, kan şeker ölçümü, kolostomi bakımı gibi çok hizmet sunuluyor. Ayrıca ihtiyacı olan hastalara mama, hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak ve tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Evde sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar Alo Mamak 444 0 149, 550 70 21, 550 70 36 ve 550 70 68’i arayarak hizmet talebinde bulunabiliyor.

Kanser seminerleriyle kadınlar bilinçlendirdi

Mamak Belediyesi, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile işbirliğinde yürüttüğü kanser seminerleriyle Mamaklı kadınları bilinçlendirmeye 2016’da da devam etti. KETEM’in uzman doktorları tarafından verilen seminerler Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nde yapıldı. En yaygın 3 kanser türü olan rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri ve meme kanseri hakkında katılımcıların bilgilendirildi.

Aşı ve ilaçlama kampanyası ile toplum sağlığı korunuyor

Sağlık işleri müdürlüğü 2016 yılı içerisinde ilçede evcil ve sahipsiz hayvanlara yönelik ücretsiz kuduz aşısı kampanyası düzenledi. Kampanya çerçevesinde 2097 hayvanın kuduzu aşısı ücretsiz olarak uzman veteriner hekimler tarafından yapıldı. Ayrıca hayvanlara yönelik sahiplendirme çalışmaları yapan Mamak Belediyesi yıl boyunca 135 köpeği sahiplendirdi.

Ayrıca çeşitli sağlık sorunu bulunan 1677 hayvan tedavi edildi ve bölgeden toplanan 2020 hayvan kısırlaştırıldı. Mahallelerde ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde larva ilaçlaması yapan ekipler yaz ayları boyunca da düzenli olarak sinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarına devam etti. Ayrıca veteriner hekimler yıl içerisinde çeşitli anaokullarında miniklere yönelik sokak hayvanları konusunda seminerler verdi.

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