14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakan sağlık çalışanları yaptıkları basın açıklamasıyla taleplerini sıraladı.

14 mart tıp bayramı nedeniyle Türk Tabipler Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası üyesi bir grup doktor, beyaz önlükleriyle saat 12.00 sıralarında anıt önünde bir araya geldi. Aralarında TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez’in olduğu grup, ‘Her zaman her yerde iyi hekimlik’ yazılı çelengin anıta bıraktı.

Burada bir konuşma yapan Raşit Tükel, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Bir takım talepleri olduğunu kaydeden Tükel, önceliklerinin kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen hekim ve sağlık çalışanlarının bir an önce görevlerine iade edilmesi istedi.

Raşit Tükel,

“Bir kişinin suçlu olarak kabul edilmesi için etkili bir soruşturma ve kanıtlar gerekir. Bunların olmadığı koşullarda meslektaşlarımızın görevlerine bir an önce iade edilmeleri öncelikli talebimiz olarak ifade ediyoruz”

diye konuştu.

ÇALIŞMA KOŞULLARIYLA İLGİLİ TALEPLER BAKANLIĞA İLETİLDİ

Sağlıkta dönüşüm kapsamında uygulanan performans sistemiyle ilgili olarak konuşan Prof. Dr. Tükel, “Bu sistem, hasta muayenesinde sürati ve kısa sürede çok sayıda hasta bakmayı getirdi. Bu da niceliğin artmasına niteliğin azalmasına yol açtı. Sağlıkta çalışma koşullarımızla ilgili taleplerimizi Sağlık Bakanlığı’na ilettik” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKTA ŞİDDET

Raşit Tükel, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına da değinerek şunları söyledi:

“Sağlıkta şiddetin çözümü konusunda önerilerimiz var. Öncelikli olarak sağlıkta performans sisteminin, 5 dakikada hasta bakmanın, sağlıkta niteliği düşürmenin en önemli sağlıkta şiddet nedenlerinden biri olduğunu belirtiyoruz. Bunun önüne geçilmesi için bir yasa gerekiyor. Sağlıkta şiddet uygulayanların eylemlerine uygun olarak cezalandırılmaları koruyucu bir anlam taşıyacaktır. Bununla ilgili bir yasa tasarısı hazırladık. Bütün bu taleplerimizi yarın TBMM’de miletvekilleriyle, Sağlık Bakanı’yla ve kamuoyuyla paylaşacağız.”

14 Mart Tıp Bayramı kutlaması konuşmaların ardından okunan ortak basın açıklamasıyla sona erdi.

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