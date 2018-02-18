Nereye baksanız, her yerde karşımıza çıkıyorlar, kurdukları düzenle vatandaşı, devleti dolandırıyorlar, soyuyorlar, milyonlarca lira zarar veriyorlar, can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyorlar:

Her gün değişik devlet kuruluşu, bağlı oldukları Bakanlıkların onayı ile onlarca firmaya ihaleye katılma yasağı koyuyor. Altı aydan başlayıp süresize kadar giden bu ihale yasaklarının gerekçelerin başında genellikle aldıkları taahhütleri yerine getirmeme ile ihaleye hile, fesat karıştırma geliyor. Geçen yıl beş bini bulan yasaklı firma sayısı yılbaşında bu yana şimdiden 300’ü geçti. Bu maalesef bizim yapısal sorunumuz, önüne geçilemiyor.

İnşaat işlerinde, 1999 Marmara Depreminden sonra bina inşaatların sağlam yapılması için yapı denetim sistemi getirilmiş ve bu yetki özel sektör firmalarına verilmişti. Bu firmaların görevi inşaatta kullanılan malzemelerin istenilenlerle aynı olup olmadığını kontrol etmek ve onay vermek. Ama bakıyorsunuz yine onlarca yapı denetim firmasına, sahibi ve çalışanı gözüken inşaat mühendisi ve mimara meslekten mene kadar cezalar veriliyor, yetki belgeleri iptal ediliyor. Gerekçesi basit. Müteahhitle anlaşma, işini yapmama.

Enerji alanında ise sonuçlar daha vahim. Yapılan denetimlerde onlarca akaryakıt satıcısı ve istasyonlarda teknik eksikliklerden, ürünlere başka maddeler karıştırmaya, bozuk pompalarla eksik ölçümle satış yapmaya kadar her türlü mevzuata aykırı işlerle karşılaşılıyor. Verilen cezalar yüz binlerce lira tutarında ama kimin umurunda?

Özetle anlattığımız bu tablonun dikkat çekici tarafı, bırakın parasal yanını, vatandaşın sağlığını can ve mal güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşması. Yarın yine bir kamu kuruluşunda zehirlenmelerin, bir depremde yıkılan binaların, bir akaryakıt istasyonunda patlamaların hesabını kim verecek?

Devlet kuruluşları bu konuda daha hassas olmaları, bu art niyetli kişi ve şirketlerin ticari yetkileri, belgeleri, bağlı oldukları odalarca da iptal edilmeli ve hapis cezaları daha artırılmalı.

Bunlar yasalara mevzuata uymayarak zengin olacak, vatandaş da malıyla canıyla bunu ödeyecek. Yazıktır günahtır.

TEŞVİK DOLANDIRICILIĞI

İhalelere fesat, akaryakıtta, inşaatta bozuk işlerin yanı sıra masum vatandaşları dolandırma yöntemlerine bir yenisi eklendi. Hükümetimiz uçana kaçana teşvik, kredi veriyor ya bu dolandırıcılara ekmek kapısı olmuş. Geçenlerde anlattılar:

Bu dolandırıcı takımı bir şekilde elde ettikleri cep telefonundan arıyorlar ve örneğin “KOBİ’ler kapsamında adınıza çok ucuz faizsiz 100 bin lira kredi çıktı, almak istiyorsanız bizi arayın” diyorlar. Tabii,“beleş para” diyerek sormadan etmeden, kabul ediliyor. İki saat sonra dolandırıcılardan bir telefon daha, “yapılan incelemede sizin 100 bin liralık krediniz 91 bin lira olarak kesinleşti. Şimdi size bazı belgeler göndereceğiz, 720 lira karşılığında bunları imzalayıp kargocuya (o da kurulan tezgâhın bir parçası) ödeyin” talimatı veriliyor. Kargocu geliyor, belgeleri imzalıyorsunuz, parayı ödüyorsun, başlıyorsunuz kredinin gelmesini.

Zaman geçiyor, ne arayan var ne soran. Gitti 720 liranız. Geçmiş olsun.

Aklınıza da olsun hiçbir devlet kuruluşu böyle telefonla kredi vermiyor, sizin bizzat başvurmanız gerekiyor. Aman 0 850 ile başlayan numaralara dikkat, dolandırıcı tezgâhına düşmeyin.