Bayram boyunca aralıksız süren sağanak yağış Ankaralıları zor durumda bıraktı. Su baskınlarına yol açan yağmur alt geçitleri yine göle döndürdü.

Bayramlar küslüklerin bittiği, küçüklerin büyükleri ziyaret ettiği, ikramların yapıldığı kültürümüzün en güzel parçalarından bir tanesidir. Yılın ilk dini bayramı olan Şeker Bayramı bu yönüyle önem taşır. İmkanı olan vatandaşlar şehir dışına çıkarak bayramlarını geçirirken, şehir dışına çıkma imkanı olmayan vatandaşlar ise şehir içinde ziyaretlerini sürdürür. Bu bayram şehir dışına çıkamayanları ise sağanak yağış sürprizi karşıladı.

Ankara’da bayramlarda nüfusta ciddi bir azalma gözlemlenir bu bayramda diğer bayramlarda olduğu gibi şehir boşaldı. Kalabalığın azalması, trafiğinde gözle görülür şekilde azalmasını sağladı, ulaşım rahatladı. Ancak Ankaralıları bayramda yağmur sürprizi karşıladı. Bayram boyunca şehri terk etmeyen sağanak yağışlar vatandaşları zor durumda bıraktı.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Yoğun yağış alt geçitleri göle çevirirken, Atatürk Bulvarı gibi işlek yolları da sel suları vurdu. Yağmurun hemen ardından açan güneş ıslak zemini kuruturken, güneşin ardından da tekrar yağışlı hava kendini gösterdi. Bu değişken hava bayram boyunca etkili olurken vatandaşlarda yağışlı havadan fazlaca etkilendi.

Bayram bitti insanlar günlük yaşamlarına döndü ancak yağmur Ankara’yı terk etmedi. Yağışlı havalar hafta boyunca Ankara’da etkili olmayı sürdürecek.