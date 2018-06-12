KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde lokum imalathaneleri 3 günlük Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarına başladı. 10 lokum imalathanesi ilçeye gelecek tatilciler ve bayileri için yaklaşık 150 ton ünlü Safranbolu lokumu hazırlıyor.

Safranbolu lokumu üreticileri bayram öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. 10 lokum imalathanesinde çift vardiya çalışılarak lokum üretimi yapılıyor. 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ilçeye gelecek olan tatilciler ve bayiler için çifte kavrulmuş, safranlı, sade, sakızlı, güllü, Antep fıstıklı, fındıklı ve çikolatalı yaklaşık 150 ton lokum hazırlanıyor. Lokumların kilosu çeşitlerine göre 20 TL ile 60 TL arasında satılıyor. Lokum üreticisi Erdinç Sezer, ’’Bayrama hevesle ve heyecanla hazırlanırız her zaman. Hazırlıklarımızı yaptık. En son hazırlıklarımızı arife günü tamamlayacağız. Yaz dönemine gelmesine rağmen tatilin kısa olması sebebiyle özellikle İstanbul, Ankara ve Karadeniz bölgesinden günübirlik misafirlerin Safranbolu’yu çok tercih edeceklerini düşünüyoruz. Planlarımızı da ona göre yaptık” dedi.

Safranbolu lokumunu diğer lokumlardan ayıran en önemli özelliğin daha yumuşak ve boğazı yakmamasının olduğunu, en çok safranlı lokumun tercih edildiğini belirten Erdinç Sezer şöyle devam etti:

“Safran, eskiden sağlık sektöründe çok kullanılırmış. Şimdi yeniden tekrar kullanılmaya başlanıldı. Rahatlatıcı, afrodizyak etkisi olduğu söyleniyor. Göz hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor ve bunlar da kanıtlanmış durumda. Bu yararlı ve mucize bitkiyi lokumla birleştirerek lezzetli ve yararlı bir ürün sunduk. Bu da bugünlerde çok revaçta.”

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, ilçelerinin olmazsa olmazlarından bir tanesinin de lokum olduğunu söyleyerek, “Safranbolu’ya gelen herkesin mutlaka yakınlarına ve sevdiklerine lokum götürmelerini tavsiye ediyoruz. Lokum üreticileri aslında bizim buraya gelen yerli ve yabancı turistlerle alakalı. Çünkü biz Safranbolular olarak lokum tüketiyoruz. Ancak bizim bütün lokum üreticilerimizin asıl hedefi gelen yerli ve yabancı turistler. Son bir yılda 800 bin turistten 1 milyon turisti geçmiş durumdayız. İnşallah bu yıl 1 milyon 100 binin de üzerine çıkacağız. Ne kadar turistimiz artarsa bizim üreticilerimizin de ona göre yapacağı ve üreteceği lokumda artacaktır” diye konuştu.

Ürkmezer, yatak kapasitelerinin yaklaşık son yatırımlarla beraber 4 bini geçtiğini belirterek, “Bütün otellerimiz tam doluluk hesabına göre çalışıyorlar. Yatak kapasitesini ve günübirlik turistleri birlikte değerlendirdiğimizde 3 günlük bayram tatilinde çok rahat 30 bin turist sayısını geçeceğine inanıyorum” dedi.