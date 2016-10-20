Safran hasadı başladı

KARABÜK’ün Safranbolu İlçesi’nde yetiştirilen, gıda, kimya, ilaç, kozmetik sanayisinde kullanılan ve gramı 25 liradan satılan safran bitkisinin hasadına başlandı.

Safranbolu’da, safran üreticileri hasada başladı. Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarı renge boyayabilen safran bitkisi, bu yıl 50 üretici tarafından toplam 55 dönüm alanda ekildi.

Yılmaz, “Artık işin sonuna geldik. Çiçeklerimiz açmaya başladı. 5-6 kilogram bir ürün bekliyoruz. Kasım ayının sonuna kadar çiçek toplamaya devam edeceğiz. Özellikle uzak doğu ülkelerinden safrana çok talep var. Çinliler, Japonlar, Koreliler Safranbolu’ya çok geliyor. Safran arıyorlar ve istiyorlar. Şu anda safranın gramını 25 TL’den satıyoruz” dedi. Safranın Türk mutfağına da girdiğini ifade eden Yılmazz, “Özellikle zerre tatlısında, şekerlemelerde, aşurelerde, et yemeklerinde, tavuk soslarında kullanılıyor. En çok da çay olarak içiliyor. Hücre yenileyici ve sakinleştirici özelliği var. Uykusuzluğa çok iyi geliyor. Eskiden mutluluk iksiri olarak kullanılırmış. Kasları gevşetiyor, sinirleri yatıştırıyor” diye konuştu.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Çetin Ayvalık, havaların iyi gitmesi nedeniyle safran hasadının 1 hafta kadar erken başladığını söyledi. Ayvalık, “Havalar iyi gidince erken çiçek açtı. Bu yüzden üreticiler toplamaya başladı. Bu yıl 55 dönüm tarlada toplam 15 gram safran elde etmeyi hedefliyoruz. Hasadın Kasım ayı sonuna kadar süreceğini düşünüyoruz” dedi.

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