Saflar açık açık belirleniyor!

ABD’yle Türkiye arasındaki vize sorunun çözüldüğü haberleriyle birlikte, Tük iye’yle Rusya arasında varıldığı söylenen “Suriye Anlaşması” sallanmaya başladı…

Rusya ile fikir birliğine varıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esas için “olumlu sayılabilecek” sözler kullanmıştı… Ne var ki, vize sorunun çözüldüğünün açıklanmasından hemen sonra bir konuşmada, Esad’ın “terörist olduğunu” söyleyiverdi…

Doğadır ki, bu durum siyasetçiler arasında “ABD’nin vize krizini çözmek için Esat karşıtı tutuma geri dönülmesini ön koşul olarak kullandığı” yorumlarına neden oldu… Eleştirenler de vardı, stratejik ortak ABD ile birlikte hareket etmek gerektiğini savunanlar da…

İsterseniz ABD’nin ne menem bir stratejik ortak(?) olduğunu hatırlayalım demek bile gereksiz… En üst düzey yetkililerin, “PKK ve uzantılarına silah verdiği için” defalarca ABD’yi uyardıklarına tanık olduk…

…Ve şimdi ortaya çıktı ki, ABD çok daha kapsamlı bir planın hazırlıklarını yapıyor…

PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Siyabend Velad, ABD’den aldıkları son talimatları; örgütünün yayın organlarından ANF’ye açıkladı ve “Pentagon bize Türkiye sınırında 100 bin kişilik bir ordu kurma talimatı verdi. Tüm güçleriyle yanımızda olacaklarını söylediler. Biz de SDG, YPG, YPJ gibi oluşumların tek çatıda birleştirmeyi düşünüyoruz zaten. Yeni ordu çalışmaları yakın bir zamanda tamamlanmış olacak” dedi.

DEAŞ’ın devre dışına itilmesinden sonra ABD’nin yeni terör projeleri su yüzüne çıkmaya başlamış oldu böylece…

Nitekim Siyabend Velad, “Trump’ın bölgedeki sömürge valisi’ olarak bilinen Brett McGurk ile ortaklaşa bir “yeni dönem ve yeni ordu projesini” uygulamaya koyduklarını, Washington’un da 2018 yılı için örgüte 400 milyon dolarlık asker yardım sözü verdiğini” de söylüyor…

Anlaşılan kendini bu vaatlere tümüyle kaptırmış olan bu üst düzey terörist, “Bu aşamadan sonra hiçbir güç bize saldıramayacak ve bölgemizdeki varlığımızı herkes kabullenmek zorunda kalacak. ABD bize her konuda güvence verdi. Ele geçirdiğimiz bölgelerde hiçbir güç bize müdahale edemeyecek” diyerek şişinmeyi de ihmal etmiyor…

…Ve sıra kendini gaza getirmenin zirve yaptığı ana geliyor…

“DEAŞ karşısında kazandığımız tecrübeyi, şimdi Türkiye’ye karşı kullanacağız!”

Böylece asıl hedefin ne olduğunu da açıklamış oluyor…

Bu durumda Türkiye’nin sınırlarını güvence altına almasına ek olarak, “uyuyan PKK hücrelerini” bulup temizlemezi de gerekecek..!