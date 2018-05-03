Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum; Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı paket tümüyle yetişkin nüfus dikkate alınarak hazırlanmış.

0-17 yaş grubundakilere ise oy verme hakları bulunmadığı için olacak herhangi bir vaat yok.

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Paket günlerdir konuşuluyor.

Emekliye ikramiye verilecek, yaşlılara ödenen maaş artırılacak, vergi borçları yeniden yapılandırılacak.

Kaçak bina yapanlar, Hazine arazilerine el koyanlar, üniversiteden kaydı silinenler, trafik cezalarını ödemeyenler bile düşünülmüş.

Böyle kapsamlı bir pakette keşke çocuklar unutulmasa, onlara da hiç olmazsa birer kitap, birer şişe süt, birer çikolata, birer sulu boya takımı vermek akıl edilseydi.

Daha şık olmaz mıydı?

MANİFESTO DEĞİL BİLDİRİ

Bir manifesto lafıdır aldı başını gidiyor.

Ak Parti’nin manifestosu 6 Mayıs’ta açıklanacakmış…

CHP manifesto hazırlıyormuş…

İYİ Parti de manifesto çalışması yapıyormuş…

Bu nedir ya!

Manifestonun mis gibi Türkçe karşılığı var kardeşim: Bildiri

Bildiri demek neden zor geliyor bizim siyaset adamlarımıza anlamak mümkün değil.

BUNA DA ŞÜKÜR!

Erken seçim neredeyse bir yıldır konuşuluyordu.

Ama CHP yine hazırlıksız yakalandı.

Yeni bir erteleme olmazsa cumhurbaşkanı adayları bugün (Cuma) belli olacak.

Ne diyelim!

Buna da şükür!

25 Haziran sabahı da açıklayabilirlerdi.