Saç teline besmele yazdı

“Dünyadaki üç mikro heykeltıraştan biri” olarak tanınan Necati Korkmaz, mikroskop altında saç teline “Bismillahirrahmanirrahim” yazdı.

Daha önce yaptığı çalışmalarda, dünyanın en küçük Kur’an-ı Kerim’ini yazan ve Allah’ın 99 ismini mercimek tanesine sığdıran Korkmaz, son olarak besmeleyi saç teline yazmayı başardı.

Yaklaşık 4,5 hafta süren çalışma sonucu tilki bıyığının ucu ile besmeleyi saç teline sığdırmayı başaran Korkmaz’ın eseri, ancak mikroskop altında görülebiliyor.

Eser, 7-17 Aralık tarihlerindeki Mevlana’nın 743. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri boyunca Mevlana Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda görülebilecek.

“Dünyada saç kılının üzerine yazılmış el yazısı yok”

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hemen her yıl kendi alanında ilginç eserler ortaya çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Bu yıl da yine çok farklı eserler yaptığını belirten Korkmaz, “Bunlardan biri, yine dünyada şu ana kadar yazılmış en küçük el yazmasıdır. Saç telinin üzerine besmele yazdım. Dünyada saç kılının üzerine yazılmış el yazısı yok. Diğer mikro heykeltıraşlarla ‘kim daha küçük yazar’ diye rekabet halindeyiz. Yazabiliyorlarsa buyursunlar, aynısını yazsınlar.” diye konuştu.

Korkmaz, yazıyı mikroskop altında 4,5 haftada yazdığını ifade etti.

Bir kişinin günde en fazla yarım saat mikroskoba bakabileceğine işaret eden Korkmaz, şunları kaydetti:

“Çünkü göz çok çabuk yoruluyor. Yazarken ortamın çok sessiz olması gerekiyor. El titremesi, nefes ve nabız dahi çok önemli. Bu sanatın malzemeleri de çok özeldir. Kırtasiyeden alınan veya Avrupa’dan getirilen malzemelerle bu sanat yapılmaz. Tabiattan bulmak gerekiyor. Yazı için tilki bıyığının tek bir kılını, heykel yaparken de bahçe örümceğinin eklemlerindeki kılı kullanıyorum. Bunlar gözle görülemeyen mikroskobik malzemeler. Saç kılı mikro ölçülerdedir. Üzerindeki yazı ise daha küçük olduğundan çıplak gözle görülmesi mümkün değil. Mikroskopla 40 kat büyütüldüğünde ancak görülüyor.”

İşin sırrı sabır ve aşk

Korkmaz, büyük emek isteyen bu işin sırrının, sabır ve aşkla yapmak olduğunu vurguladı.

Diğer mikro heykeltıraşların çalışırken yüksek teknolojiler kullandığını anlatan Korkmaz, “Ben eserlerimi el emeğiyle yapıyorum. 33 yıldır kendi çabamla Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyorum. ‘Yaptığınız ürünlerin en küçük olduğunu iddia ediyorsanız neden Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurmuyorsunuz?’ diye soruyorlar. İstiyorum ama bireysel olarak başvurmak çok zor. Eğer destek verilir de başvurursam 7-8 rekor kıracağımdan eminim çünkü eserlerime güveniyorum.” ifadelerini kullandı.

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