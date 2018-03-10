Kütahya’nın Gediz ilçesindeki Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Kros Takımı sporcusu Sabriye Güzelyurt, Mersin’de düzenlenen Türkiye Okullararası Kros Şampiyonası’nda 5’inci olarak Dünya Şampiyonası’na katılmayı hak kazandı.

Önemli bir başarıya imza atan genç sporcu, Dünya Okul Sporları Federasyonu International School Sports Federation (ISF) tarafından 2-7 Nisan 2018 tarihlerinde Fransa’da yapılacak olan organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Ali Tanrıkulu, “Öğrencimiz Sabriye Güzelyurt, okulumuzu, şehrimizi ve en önemlisi ülkemizi dünyada temsil etmenin gururunu yaşayacak. Öğrencimizi kutluyoruz ve başarılı olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.