Balıkesir’de saat tamircisi İsmail Kökçü (44), 36 yaşından sonra hobi olarak başladığı tekvandoda, 6 yıl sonra milli sporcu oldu.

Türkiye ve Avrupa’da çok sayıda madayla kazanan Kökçü, gün içerisinde incelik gerektiren mesleğini yaparken, akşamları ise en sert spor branşlarından olan tekvandoda antrenör olarak sporcu yetiştiriyor.

Balıkesir’de yıllarca saat tamirciliği yaparak evinin geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası İsmail Kökçü, 2010 yılında tekvandoya başladı. Kısa sürede kendisini geliştiren İsmail Kökçü, 6 yıl sonra Türk Milli Takımı’na seçildi. Avrupa’da dereceler elde eden Kökçü, şimdilerde antrenör olarak yeni sporcuların yetişmesi için çabalıyor.

Çırak olarak başladığı meslekte 1992 yılında ustasından aldığı izinle kendi iş yerini açan İsmail Kökçü, “Balıkesir’de, Yeni Çarşı’da, 26 yıldır aynı yerde mesleğime devam etmekteyim. İşimi severek yapıyorum. Artık Balıkesir’de ve hatta Türkiye’de bizim meslekte zanaatkar yetişmiyor. Dayımın yanında çırak olarak işe başladım ve yetiştim. Şu anda da kendi iş yerimde mesleğimi sürdürüyorum. Saat kültürü al ve ata döndü. Biz ise hep bir şeyleri tamir edip, kurtarmaya çalıştık. Çıraklık Eğitim Merkezi’nde de usta öğreticilik yapmaktayım ama yeni çırak gelmiyor. Bugüne kadar eğitim veremedik. Benim yanımda da çırak yok, tek başıma çalışıyorum. Saat tamirciliği de unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi” dedi.

GÜNDÜZ TAMİRCİ, AKŞAM ANTRENÖR

Gündüz saat tamirciliği, akşam ise antrenörlük yaptığını ifade eden İsmail Kökçü, “Ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil ettim. İki gümüş madalya ile ülkeme ve memleketime döndüm. Tekvandoda çeşitli Avrupa derecelerim var. Şu an 44 yaşındayım ve 42 yaşında milli takıma seçilmenin onuru tattım. Türk Milli Takımı’nın armasını ve Türk bayrağını göğsümde onurla taşıdım. Bayrağımızı göndere çektirdim. Bundan 7 ay önce de kulübümüzü kurduk ve sporcularım ile antrenmanlara başladık. Yetiştirdiğim sporcular arasından bir tane daha milli sporcu çıkarttım. Bundan sonraki amacımız her yaştan sporcular yetiştirmek” diye konuştu. Saat tamirciliğinin incelik gerektiren bir meslek olduğunu kaydeden İsmail Kökçü, arkadaşlarının saat tamirciliğiyle, sert bir spor olan tekvandoyu kendisiyle bağdaştıramadıklarını belirtti. Kökçü, “Saat tamirciliği yüzlerce parçanın bir araya gelip doğru düzende çalışmasını gerektiren ince bir iştir. Arkadaşlarım bana, ‘Sen saatçisin, ince adamsın ama yaptığın spor tekvando ve sert bir spor’ diye takılıyor. Aslına bakarsanız tekvando sert bir spor dalı değildir, bir sanattır” dedi.