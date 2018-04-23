Cumhuriyet Halk Partisinin 15 milletvekili desteği ile İyi Partiyi hem seçimlere sokma hem de Meral Akşener’in 100 bin imzaya gerek kalmadan Cumhurbaşkanı adayı olma imkanı sağladı.

Maç başladı AK Parti kuralları yeni Meclis’e gönderdi.

Yani uyum yasaları olmadan seçim kanunu AK Parti ve MHP işbirliği ile Meclis’e gönderildi.

Dünyada görülmemiş bir uygulama maç başladıktan sonra kural değiştirilmez, değiştirilemez ama baskın seçim olur da Türkiye’de bu hukuksuzluk olmaz mı?

Açıklamalar gösteriyor ki uyum yasaları ile 100 bin imza zorlaştırılacak.

Seçime girme hakkı olan Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı adayı göstermek için Meclis’te grubu ve 20 milletvekili yoktur.

Seçime girme hakkı olduğu için Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı adayı ancak 100 bin imza ile yarıca katılabilir ki YSK ve Uyum Yasaları bunu engellemek için dizayn edilmektedir.

Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’ye düşen yeni ve önemli bir görev daha vardır.

Bu da CHP’nin 20 Milletvekilinin Anayasa hükmü gereği Saadet Partisi adayını Cumhurbaşkanı adayı göstermektir.

Böylece engellenmek istenilen Cumhurbaşkanları adayının önü de açılmış 24 Haziran seçiminde yarışa hakkı doğmuş olur.

Ülkemizde her vatandaşın anayasal hakkı olan seçme ve seçilme hakkı görüyorsunuz ki nasıl çiğneniyor.

Demokrasilerin vaz geçilmez unsuru olan partilerin seçime girme hakları çok çok zorlaştırılıyor, cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin önleri ağırlaştırılan şartlarla engelleniyor.

Bunun adı demokrasi midir?