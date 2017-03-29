İzmir’in Menderes İlçesi’nde, iki yıl önce yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine cinsel içerikli film izlettiren ve istismarda bulunan okul müdürü Adil Ş.’nin tutuklanmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan’a ABD’den ödül geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü’ne layık görülen isimler arasında öğretmen Saadet Özkan da yer aldı.

Ödülünü Trump’ın eşinden alacak

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, barış, adalet, insan hakları, cinsiyet eşitliğini savunan, bu konularda olağanüstü cesaret ve liderlik örneği sergileyen kadınlara verdiği Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü’ne layık görülen öğretmen Saadet Özkan, ödülünü bugün düzenlenecek bir törenle ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melanie Trump ve Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Thomas A. Shannon’dan alacak.

Ödülü “eğitimci ve cinsiyet eşitliği” dalında

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği ödül, 2007 yılından bu yana, başkalarının yaşamların iyileştirmek için uğraşan kadınları onurlandırıyor.

Saadet Özkan, dünya çapında Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü’ne dünya çapında bu yıl için 13 isim arasında bulunuyor. Özkan, “eğitimci ve cinsiyet eşitliği” dalında ödüle layık görülürken, ödül kaz

ananlar arasında “zorla evlilikle mücadele”de Bangladeş’ten Sharmin Akter, Botsvana ve Yemen’den “insan hakları eylemcileri” Malebogo Molefhe ile Fadia Najib Thabet, Irak’tan ‘Kadınların Özgürlüğü Örgütü’ müdür yardımcısı Jannat Al Ghezi de bulunuyor.

Necip Hablemitoğlu ödülü verilmişti

Saadet Özkan’a, geçtiğimiz yıl Türkiye’de Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü’nün çalışmaları doğrultusunda, topluma bireysel ve kurumsal emekleri ile katkı sağladığı için Necip Hablemitoğlu ödülü verilmişti.

Özkan burada yaptığı konuşmada, ‘Neden bu ülkede çocuklar parklarda oynamıyor, niçin güvende değiller, niçin istismarcıların ellerinde oyuncak oluyorlar. Lütfen, hepinizden tek ricam var, biliyorum ki buradaki insanların çığlıklarını duyun, onlar için tek yürek olalım. Onlara güzel, aydınlık yarınlar kuralım. Eğer onlara sahip çıkamazsak hepimiz bu karanlık tünelde yanar gideriz. Yüreklerimiz yanıyor ve ben bu yangının bitmesini istiyorum” demişti.

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