RW: PKK, çocuk asker kullanarak savaş suçu işliyor

Dünyanın önde gelen insan hakları örgütlerinden İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), PKK’nın çocukları asker olarak kullanarak “savaş suçu” işlediğini bildirdi.

Rudaw İngilizce’ye göre, New York merkezli HRW, bugün yayımladığı raporunda “PKK’ya bağlı Halk Koruma Güçleri ve Şengal Koruma Birlikleri adlı iki silahlı grubun Irak’ın Sincar bölgesi ve komşu ülkelerinde çocuk askerlerini toplayarak savaş suçu işlediğini” belirtti.

HRW’ın çocuk hakları direktörü Zama Coursen-Neff, PKK’dan “kesin bir dille çocukların asker olarak kullanılmasını kınamasını” isterken “15 yaş altındaki çocuklarının asker olarak kullanılmasının savaş suçu olduğunu” vurguladı.

Bu arada, haberde HRW’nın PKK’ya bağlı söz konusu “silahlı grupların Irak’ın Kürt bölgesinde Kürt ve Yezidi çocuklarının asker olarak kullanıldığı 29 vakayı belgelediği” bildirildi.

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