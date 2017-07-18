Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da otopark sorununa son vermek ve il geneline yaygınlaştırmak amacıyla “ANPARK” otopark uygulaması başlattı.

Kent merkezinde ilk kez, otopark ihtiyacının yoğun olduğu Rüzgarlı Caddesi bağlantılı 3 caddede başlatılan uygulama kapsamında, halkla ilişkiler eğitimli Büyükşehir’in BELTAŞ personeli, son teknoloji kameralarla görev yapıyor. Caddelerde görevlileri gören vatandaşlar ve bölge esnafı, yeni uygulamayı ulumlu karşıladı.

Büyükşehir, Belediye Meclisi kararı doğrultusunda uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü “ANPARK” otopark sistemini, Ankara’da Rüzgarlı Caddesi’ni çevreleyen ve iş merkezleri ile ASKİ Genel Müdürlüğü gibi insan ve araç yoğunluğunun yüksek olduğu caddelerde uygulamaya geçirdi.

Agah Efendi Caddesi, Fuat Börekçi Caddesi ve Çelik Caddesi’ni güvenlik kameralarıyla donatıp fiyat tarifesinin yer aldığı levhaları yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, görev yapacak personele de “halkla ilişkiler” eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Rüzgarlı Caddesi’nde ise uygulamanın 15 gün içinde başlamasının hedeflendiğini kaydettiler.

-VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ

Yol boyu otopark uygulamasının başlamasına, vatandaşlar da destek vererek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Uğur Aykol: Daha önce büyük karışıklıklar vardı, şimdi çok iyi olmuş, insanlarımız güvenli şekilde girer çıkar, hem de arabalarımız daha kontrol altında olur, uygulama güzel.

Ali Zengin: Uygulama düzgün bir şekilde devam ederse çok mutlu oluruz. Buralarda zaten kaos yaşanıyordu, biraz da değnekçiler devreye giriyor, art arda araba park ediyorlardı ve çok zor geçiliyordu. Rüzgarlı bölgesi, iyice ulaşılamaz hale geliyordu. Ama bu şekilde görevlilerin fiş uzatarak düzgün bir uygulama yapması ve uygun park etmeyen araçların da çekiciler vasıtasıyla çekilmesi halinde 10 numara olur.

Şevket Mercan: Yeni sistem çok güzel olmuş. Daha önce şahıslar yapıyordu, biraz sıkıntılı olaylar olmuştu ama Belediye’nin bu işi yapması iyi olmuş, bu şekilde devamını istiyoruz.

-YOL BOYU KAMERALI GÜVENLİK

Rüzgarlı iş merkezleri bölgesinde yol boyunca yerleştirilen 20 kameradan sağlanan 60 açıdan alınan görüntüler, BELTAŞ’ın görüntü merkezinden sürekli izlenip kayıt altına alınıyor.

-“AKILLI SİSTEM”, SUİİSTİMAL OLASILIĞINI ORTADAN KALDIRACAK

El terminalleri, BELTAŞ’ın merkezindeki kayıt merkeziyle bağlantılı olacak ve suiistimal olasılığı da ortadan kalkmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi’ni temsil edecek BELTAŞ personeli, “ANPARK” üniformalı, şapkalı, yaka kartlı olarak görev yapacak. Personel, el terminalleriyle, 08.00-20.00 saatleri arasında çalışacak ve yaptığı her işlem için fiş vermek zorunda olacak.